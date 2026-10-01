الأحد.. انطلاق «Creative Summit 2026» في جاكس الدرعية

يحتضن حي جاكس في الدرعية الأحد المقبل، انطلاق قمة الإبداع «Creative Summit 2026»، والمستمرة أعمالها حتى الخامس من أكتوبر الجاري، بشراكة استراتيجية مع وزارة الإعلام وحي جاكس.

وتُنظم قمة الإبداع في نسختها الثالثة بشعار «وراء كل ذكاء... إنسان»، وتبدأ أعمالها عند الـ4:00 مساءً، وتستمر في استقبال زوارها حتى الـ12:00 صباحًا.

وتشهد أعمال القمة عددًا من الجلسات الحوارية، وورش العمل، مع عدد من صُنّاع الإبداع ورواد الأعمال من مختلف المجالات.

وتقدم قمة الإبداع العام الجاري مسارات تركز على الأدوات العملية والحوارات المعمقة حول دمج الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية، وتحقيق الاستدامة في هذه الصناعات، وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق في قطاع الأعمال.

ويعكس اختيار حي جاكس مقرًا للحدث مكانته في قلب المشهد الإبداعي والثقافي السعودي، ودوره بوصفه وجهة تجمع القادة والمبدعين والممارسين والمؤسسات الناشطة في مختلف المجالات الإبداعية.

وتسهم الشراكة بين «قمة الإبداع Creative Summit» وحي جاكس في ربط مجتمع الاقتصاد الإبداعي السعودي بالوكالات الإقليمية وقادة الأسواق العالمية، وتوفير مساحة تجمع المبدعين وصنّاع القرار والخبراء لتبادل المعرفة والتعاون وبناء علاقات مهنية حقيقية.