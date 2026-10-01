تعاون جديد يدعم مبادرة «عمرة الداخل»

وقّع طيران ناس، ووزارة الحج والعمرة وثيقة تفاهم في مجال خدمة معتمري الداخل، وذلك خلال حفل تدشين النسخة الرابعة من منتدى العمرة والزيارة في جدة.

وجرى توقيع الوثيقة بحضور الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة، وخالد الحجيري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لقطاع الحج والعمرة.

ووقّع الوثيقة كلٌّ من المهندس زياد بن سعيد شطا، نائب الرئيس التنفيذي للعطلات في طيران ناس، والمهندس عبد المحسن السالم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة والزيارة.

وتهدف الوثيقة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين، من خلال تطوير خدمات العمرة وتقديمها عبر المنصات الرقمية، إلى جانب استكشاف فرص التعاون المستقبلية وتحديد مجالات العمل المشترك التي تدعم تطوير منظومة خدمات المعتمرين.

وفي إطار هذا التعاون، يعمل الطرفان على دعم مبادرة «عمرة الداخل»، التي تهدف إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات العمرة، وتوفير خيارات أكثر مرونة وتنوعًا للمعتمرين من داخل السعودية، من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية التي تمنح المعتمر خيارات أوسع لتخطيط رحلته بما يتناسب مع احتياجاته وتفضيلاته، وتسهم في توفير تجربة عمرة أكثر سهولة وموثوقية.

وتأتي الوثيقة في إطار حرص طيران ناس على الإسهام في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والاستفادة من الحلول والمنصات الرقمية لتوفير تجربة أكثر سهولة وتكاملًا للمعتمرين، بما يتوافق مع استراتيجيته للنمو والتوسع تحت شعار «نربط العالم بالسعودية».