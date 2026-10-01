هوساوي خارج «خليجي 27»

خرج زكريا هوساوي، ظهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من حسابات اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، خلال ما تبقَّى من منافسات «خليجي 27» بعد الإصابة التي تعرَّض لها في مباراة العراق، وفقًا لما كشف عنه لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

وبيَّن المصدر ذاته، أن اللاعب لن يتمكَّن من المشاركة في اللقاء أمام قطر على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن الدور نصف النهائي، السبت المقبل، كما لن يلحق بالمباراة النهائية إذا ما نجح الأخضر في بلوغها.

ويواصل الظهير برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب، في وقت أكد فيه المصدر ذاته، أن فرص عودته خلال البطولة أصبحت غير قائمة.

ولم يوضح المصدر سبب استمرار هوساوي ضمن قائمة المنتخب، وعدم استبعاده منها على الرغم من تأكيد غيابه عن بقية مباريات الأخضر في البطولة.

وتعرَّض اللاعب للإصابة خلال المباراة أمام العراق، الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة الأولى، ليضطرَّ دونيس إلى استبداله عند الدقيقة 71، ويُشرك متعب الحربي بدلًا منه.

وينضمُّ هوساوي إلى قائمة مصابي الأخضر خلال «خليجي 27»، التي تضمُّ أيضًا نوَّاف العقيدي، حارس المرمى، وحسن كادش، قلب الدفاع، وعلاء حجي، لاعب الوسط.