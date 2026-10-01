«ضميري مرتاح تماما».. جيسوس يواجه صافرات الاستهجان قبل صدام الدنمارك

أطلق مشجعون صافرات استهجان ضد بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، ومواطنه جورجي جيسوس، مدرب المنتخب، أثناء صعودهما الحافلة المتجهة إلى ملعب باركن بمدينة كوبنهاجن، استعدادًا لمواجهة الدنمارك، مساء الخميس، في مشهد عكس أجواء متوترة يعيشها معسكر «برازيل أوروبا» على خلفية أزمة كريستيانو رونالدو الأخيرة.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام عدة، مشجعين وهم يطلقون صافرات استهجان ضد جيسوس وبروينسا أثناء مغادرتهما مقر إقامة المنتخب، في أحدث مشاهد التوتر الذي يحيط بالبعثة البرتغالية قبل مواجهة الدنمارك ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان رونالدو غادر معسكر المنتخب البرتغالي، الأربعاء، قبل الحصة التدريبية الأخيرة استعدادًا لمواجهة الدنمارك، بعد اجتماع مع جيسوس وبروينسا، فيما فشلت محاولات المدرب ورئيس الاتحاد في ثنيه عن قرار الرحيل.

وفي تصريحات صحافية جديدة، تحدث جيسوس قبل المباراة، عن الأزمة التي أحاطت بالمنتخب خلال الساعات الماضية، متناولًا قراره بشأن رونالدو، وما دار بينهما، وموقفه من التطورات التي سبقت مغادرة قائد المنتخب للمعسكر.

وقال جيسوس في تصريحات لقناة «RTP» البرتغالية: «اليوم يوم مباراة، أريد التركيز على المباراة. بعد ذلك سنذهب إلى بورتو ونركز على مباراة النرويج، وبعدها بالتأكيد سيكون لدينا وقت للحديث عن هذا الأمر. في هذه اللحظة، الموضوع منتهٍ».

فيما قال لقناة «Sport TV» البرتغالية: «كانت ساعات جنونية، لأننا خضنا مباراتين، والآن لدينا مباراة أخرى. لدي أعوام طويلة في كرة القدم، وأعرف أنني لم أفعل شيئًا يجعل المسار لا يستمر كما هو».

وأضاف جيسوس: «بعد المباراة سنتحدث عن هذا الموضوع من دون تهرب، فلا أحد يستطيع أن ينكر أنه رمز وشخصية، وهذا ليس موضع نقاش».

وعندما سألته «Sport TV» عما إذا كان ضميره مرتاحًا تمامًا، أجاب: «تمامًا».

وتعود جذور الأزمة إلى مباراة البرتغال أمام النرويج، عندما أبقى جيسوس رونالدو على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، رغم إشراكه في عمليات الإحماء خلال الشوط الثاني، وهو ما أثار غضب قائد المنتخب.

وفي اليوم التالي، غاب رونالدو عن التدريب الجماعي، قبل أن تتصاعد التطورات باجتماعه مع جيسوس وبروينسا، ثم مغادرته معسكر البرتغال بصورة مفاجئة، رغم محاولات المدرب ورئيس الاتحاد إقناعه بالبقاء.