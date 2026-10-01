92 رافعة تُدخل ملعب أرامكو «جينيس»

حقق مشروع ملعب أرامكو رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بعد تشغيل 92 رافعة في وقت واحد داخل موقع المشروع، حسبما نشره حساب ملعب أرامكو على منصة «إكس».

وأوضح الحساب أن الإنجاز الجديد تجاوز الرقم القياسي السابق، الذي بلغ 60 رافعة تعمل بالتزامن، ليرفع ملعب أرامكو الرقم إلى 92 رافعة.

وأشار إلى أن تشغيل هذا العدد من الرافعات في وقت واحد يعكس دقة التخطيط والتنظيم في موقع المشروع، إلى جانب الصرامة في تطبيق أعلى معايير السلامة أثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية.

ويُعد ملعب أرامكو في مدينة الخبر مسرحًا رئيسًا لفريق القادسية الأول لكرة القدم، وأحد أبرز المشروعات الرياضية الجديدة في السعودية، إذ يُنشأ على مساحة تبلغ نحو 800 ألف متر مربع، ويتسع لنحو 47 ألف متفرج، ضمن المنشآت المهيأة لاستضافة بطولات كبرى، من بينها كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034.

ويحمل الملعب تصميمًا مستلهمًا من انسيابية الدوامة المائية، مع انحناءات خارجية تمنحه حضورًا بصريًا مميزًا من مختلف الزوايا، كما نال تصميمه شهادة «مستدام» الماسية، أعلى تصنيف في برنامج البناء المستدام السعودي.

ويضم المشروع أنظمة متقدمة للعناية بأرضية الملعب، تشمل معالجة الرطوبة وتهوية طبقات العشب، إلى جانب نظام ذكي لإدارة مياه الري وفق التغيرات المناخية وحالة الأرضية، فيما تتكوّن أرضية الملعب من 95 في المئة من العشب الطبيعي و5 في المئة من العشب الهجين، مدعومة بمصابيح تساعد على نمو العشب في المناطق المظللة.

وتستوعب مواقف الملعب أكثر من 9 آلاف مركبة، ويرتبط الزوار بالمنشأة عبر مسار رئيس بطول 550 مترًا وثلاثة جسور، قبل الدخول من خلال 15 بوابة.

كما يضم الملعب 33 نقطة بيع، وأكثر من 2000 مقعد مخصص للضيافة، وثلاث صالات حصرية، و30 جناحًا خاصًا.