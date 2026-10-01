اتحاد الرماية يستقبل زوار معرض الصقور

يشارك الاتحاد السعودي للرماية للمرة الثانية تواليًا في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، الذي ينظم خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

ويستعرض جناح الاتحاد الأسلحة الرياضية، إلى جانب التعريف باللعبة وأنواعها، وأنشطة الاتحاد وبرامجه، فيما يتيح للزوار خوض تجربة تفاعلية والتعرف على أساسيات الرماية عن قرب، تحت إشراف مدربين مختصين.

وتأتي مشاركة الاتحاد امتدادًا لحضوره في النسخة الماضية من المعرض، التي شهدت إقبالًا من الزوار على الجناح، وحرصًا على نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، واستقطاب المواهب والمهتمين، وتعريفهم بفرص ممارسة الرماية وتطوير مهاراتهم.