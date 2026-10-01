1390 مطية تدشن كأس الاتحاد الهجن.. و2.95 مليون جوائز اليوم الأول

افتُتحت فعاليات النسخة السادسة من بطولة كأس الاتحاد السعودي للهجن 2026، الخميس، برعاية الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في ميدان الطائف التاريخي، وبمشاركة 1390 مطيةً في فئة «الحقايق».

وشهد اليوم الأول للمنافسات، التي ينظِّمها الاتحاد السعودي للهجن، ويشارك فيها نخبةٌ من المتنافسين من دول مجلس التعاون الخليجي، إجراء 46 شوطًا، وُزِّعت على فترتين بواقع 30 في الصباحية، و16 في المسائية، من بينها ستة أشواط كؤوسٍ رئيسةٍ.

وخطفت المطية «سيد» لمالكها سلمان الدوسري لقب الشوط الرابع، وكأس الاتحاد السعودي «قعدان ـ عام» بتوقيت 4:50.806.

وذهبت ألقاب الأشواط الثلاثة الأولى للهجن الإماراتية لمالكها مانع الشامسي حيث فازت المطية «الخليجية» بالشوط الأول، وكأس الاتحاد السعودي «بكار ـ مفتوح»، و«صنديد» بالشوط الثاني «قعدان ـ مفتوح»، والمطية «فتنة» بالشوط الثالث «بكار ـ عام».

كذلك نجحت «ثبوت» لمالكها نايف السهلي في خطف الشوط الخامس ـ إنتاج السعودية «بكار ـ عام»، وفازت «حاضر» لبدر الدوسري بالشوط السادس ـ إنتاج السعودية «قعدان ـ عام».

وشهدت الفترة الصباحية المخصَّصة للإنتاج المحلي 30 شوطًا بمشاركة 1073 مطيةً، ونجحت الهجن السعودية في الفوز بـ 22 شوطًا، مقابل خمسة انتصاراتٍ لمطايا إماراتيةٍ، وثلاثةٍ لمطايا قطريةٍ.

أمَّا الفترة المسائية، فشهدت 16 شوطًا بمشاركة 321 مطيةً، وتفوَّقت الهجن الإماراتية بثمانية أشواطٍ، مقابل ستةٍ للسعودية، وشوطٍ لعُمان وآخرَ للبحرين.

وتوَّج المهندس محمود البلوي، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن، الفائزين بالجوائز التي تجاوز مجموعها 2.95 مليون ريال، فيما كانت حصة أشواط الكؤوس الرئيسة للفئة الأولى هي الأعلى، وبلغت 700 ألف.