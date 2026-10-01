سابقة خليجية.. نصف النهائي يتكرر

تتكرّر تركيبة نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي انطلقت عام 1970 وتُلعَب بنظام المجموعتين منذ 2004.

ولتحديد طرفي المباراة النهائية، يلتقي المنتخب السعودي نظيره القطري، ويلعب المنتخبان الإماراتي والعماني، مساء السبت في جدة.

وتأهلت المنتخبات الأربعة ذاتها إلى نصف نهائي نسخة 2014 «خليجي 22»، الذي جرت منافساته في الرياض، وحصد «العنابي» لقبه بعد الفوز على «الأخضر» 2ـ1.

وضِمنَ دور الأربعة لتلك النسخة، فاز المنتخب المضيف 3ـ2 على الإمارات، وقطر 3ـ1 على عمان.

هذه المرة، تتكرّر التركيبة، في سابقةٍ على مستوى البطولة، لكن بشكل مختلف ما يمنع تكرار مواجهة نهائي 2014.

ولُعِبَت البطولة بنظام الدوري من دور واحد منذ نشأتها وحتى 2003، مع استثناء النسخة الـ 3، عام 1974، التي تألفت من دور تمهيدي ثم مجموعتين يليهما نصف نهائي فمباراة نهائية.

وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الأولى من النسخة الجارية في جدة، برصيد 9 نقاط، وحلّ عمان وصيفًا بـ 4 نقاط. وفي الثانية، تصدّر منتخب الإمارات بـ 7 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف على قطر.