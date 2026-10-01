ميسي يكمل صفقة الاستحواذ على إلدينسي

أكمل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، استحواذه على نادي سي دي إلدينسي، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وأعلن النادي، الكائن في مقاطعة ألكانتي ضمن إقليم فالنسيا، الخميس، أن ميسي أتم صفقة الاستحواذ عليه، ويتبقَّى الآن صدور الموافقة التنظيمية.

وأصبح ميسي «39 عامًا» بذلك مالك حصة الأغلبية في النادي بعد شرائه جميع الأسهم المملوكة للمجموعة الاستثمارية الكولومبية «تي إتش سولوسيونيس إس إيه إس»، المساهم الأكبر في النادي.

ويعدُّ إلدينسي النادي الإسباني الثاني الذي يستحوذ عليه ميسي بعد شرائه يو إي كورنيا الكاتالوني، المنافس في دوري الدرجة الخامسة، أبريل الماضي.

وجاء في بيان إلدينسي، الذي تأسَّس عام 1921، عبر موقعه الرسمي: «نعلن رسميًّا استحواذ ليونيل ميسي على النادي، ما يُمثِّل بداية فصلٍ جديدٍ ومثيرٍ في تاريخ النادي الذي يمتدُّ لأكثر من 100 عامٍ».

ويأمل النادي أن تمنحه هذه الصفقة دفعةً قويةً، إذ يحتل الآن المركز الـ 19 في دوري الدرجة الثانية بعد أن تلقَّى أربع هزائم في سبع مبارياتٍ.