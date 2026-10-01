الهلال يكسب العلا بثلاثية

كسب فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات مضيفه العلا 3ـ1، الخميس، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، محققًا انتصاره الثالث تواليًا في المسابقة.

وسجلت المغربية ابتسام جرايدي الهدف الأول للأزرق عند الدقيقة «18» وأضافت الثاني للهلال شيماء بلال، لاعبة العلا، بالخطأ في مرماها «50» واختتمت الثلاثية منار العنزي «90+1»، بينما أحرزت الفرنسية أمل ماجري هدف أصحاب الأرض الوحيد «48»

ونجح الهلال في تغيير مسار بدايته سريعًا بعد خسارته أمام الاتحاد 1ـ3 في الجولة الافتتاحية، إذ رد بانتصار عريض على الأهلي 9ـ0، ثم تجاوز الترجي بسداسية نظيفة، قبل أن يضيف العلا إلى قائمة ضحاياه.

في المقابل، تجمد رصيد العلا عند ثلاث نقاط بعد أربع جولات، من انتصار وحيد وثلاث خسائر.

وتستكمل الجولة الرابعة، الجمعة، بمواجهتي القادسية ونيوم، والأهلي والنصر، قبل أن تختتم السبت بلقاء الترجي والاتحاد.