لياو يرث رقم رونالدو بالمادة 37

وقفت لوائح بطولة دوري الأمم الأوروبية وراء ارتداء الجناح البرتغالي رافائيل لياو القميص رقم 7، الخاص بمواطنه الأسطوري كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة منتخب بلادهما الأول لكرة القدم أمام نظيره الدنماركي، الخميس، ولم يكن قرارًا استثنائيًّا من الاتحاد البرتغالي للعبة، أو المدرب جورجي جيسوس ردًّا على مغادرة «الدون» المعسكر، وفق وسائل إعلامٍ برتغاليةٍ.

وبعد ساعاتٍ قليلةٍ من رحيل رونالدو عن معسكر البرتغال في كوبنهاجن، ظهر لياو بالقميص 7 أمام الدنمارك، في واقعةٍ لافتةٍ، أثارت جدلًا وتساؤلاتٍ حول خلفياتها، نظرًا لرمزية الرقم الذي ارتبط باسم قائد «برازيل أوروبا».

وأوضحت وسائل إعلامٍ برتغاليةٍ، بينها إذاعة «Rádio Renascença»، وهيئة الإذاعة والتلفزيون البرتغالية «RTP»، وصحيفة «A Bola»، أن تغيير أرقام القمصان جاء استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة 37 من لوائح دوري الأمم الأوروبية، التي تنصُّ على تخصيص أرقامٍ من 1 إلى 23 للاعبين في مباريات مرحلة الدوري، بما يفرض إعادة توزيع أي رقمٍ يصبح شاغرًا ضمن القائمة.

ومع خروج قائد البرتغال من قائمة مواجهة الدنمارك، دخل الرقم 7 ضمن عملية إعادة توزيع الأرقام، وانتقل إلى لياو، بينما حصل زميله فابيو سيلفا، المهاجم البديل، على الرقم 17 بدلًا منه.

وعلى مدى نحو عقدين، ظل الرقم 7 ملازمًا لرونالدو، الذي ارتداه مع المنتخب البرتغالي منذ عام 2008، كما ارتبط به أيضًا خلال مسيرته مع الأندية.

وبدأت الأزمة بعد مواجهة النرويج، التي بقي خلالها «صاروخ ماديرا» على مقاعد البدلاء دون مشاركةٍ، قبل أن يغادر الملعب مباشرةً عقب صافرة النهاية، وسط تقاريرَ عن عدم رضاه عن قرار الجهاز الفني.

وتصاعدت التطورات لاحقًا مع غياب رونالدو عن تدريبات البرتغال يومين متتاليين، قبل مغادرته معسكر المنتخب في كوبنهاجن بصورةٍ مفاجئةٍ، رغم محاولات المدرب جورجي جيسوس، وبيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد، إقناعه بالبقاء.