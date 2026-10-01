الحربي يعتمد تشكيل ثماني لجان في التايكوندو

اعتمد المهندس عبد الله الحربي، رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، تشكيل ثماني لجان، شملت اللجنة الفنية، ولجان المسابقات، والمنتخبات، والحكام، واللاعبين، والمدربين، واختبارات الأحزمة.

وشُكلت اللجنة الفنية برئاسة الكابتن ثامر بن عبد الله السعران، وعضوية مجاشع علوي شيخ أبو بكر، ومتعب المطرفي، وغازي الغانم، ومحمد الشمري.

وجاء تشكيل لجنة المسابقات برئاسة الكابتن مجاشع علوي شيخ أبو بكر، وعضوية هتان الجهني، وربى اليحيى، وسلطان الشهري، وهيا القرناس.

وتولت سحر مؤمنة رئاسة لجنة البارا، بعضوية وليد المسعري، وموسى الكثيري.

كما تولى الكابتن ناصر القحطاني رئاسة لجنة المنتخبات، بعضوية عبد الرحمن درع، ونجود إمام.

وجاء تشكيل لجنة الحكام برئاسة غازي الغانم، وعضوية فاضل الدار، وعبد الإله الموينع.

وضمت لجنة اللاعبين الكابتن طارق حامدي رئيسًا، وعضوية الكابتن رحمة الخواهر، وعبد الله القميزي.

كما اعتُمد تشكيل لجنة المدربين برئاسة متعب المطرفي، وعضوية رهف الجوهي، وعلي آل خضير.

وجاءت لجنة اختبارات الأحزمة برئاسة الكابتن مجاشع علوي شيخ أبو بكر، وعضوية سحر مؤمنة، وزهير أبو الرحى.

وأكد الحربي أن اختيار رؤساء اللجان وأعضائها جاء استنادًا إلى ما يمتلكونه من خبرات وكفاءات ومعرفة بمتطلبات العمل، مشيرًا إلى أن هذا التشكيل يأتي دعمًا لمسيرة تطوير اللعبة ورفع كفاءة الأداء.

وقال الحربي: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رؤساء اللجان السابقين وأعضائها المنتهية فترتهم، على ما بذلوه من جهود مخلصة، وما قدموه من إسهامات فاعلة أسهمت في خدمة الاتحاد وتطوير رياضة التايكوندو، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح».

وأضاف: «نثق بقدرات زملائنا وزميلاتنا في اللجان الجديدة، ونتطلع إلى أن تسهم خبراتهم وجهودهم في تطوير العمل وتحقيق تطلعات الاتحاد، ونحن على ثقة بأن تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق سيقودان، بإذن الله، إلى مزيد من الإنجازات، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتعزيز حضور التايكوندو السعودي في مختلف المحافل».