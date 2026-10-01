السعودية تحتضن «كأس كرويف».. وإدراجها ضمن روزنامة البطولات

وُقِّعت مذكرة تفاهمٍ لإطلاق بطولة «كأس كرويف لكرة القدم السعودية» في السعودية بشراكةٍ تستهدف تطوير كرة القدم للفئات السنية، ومنح المواهب المحلية فرصًا تنافسيةً ترتبط بمسارٍ دولي.

وجاء توقيع الاتفاقية بين شركة «نكست ليفل إنترناشيونال» ومؤسسة «كرويف لكرة القدم»، وبدعمٍ من وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وحسبَ الاتفاقية، ستُدرَج البطولة ضمن روزنامة مسابقات الفئات السنية في السعودية لعامَي 2027 و2028.

ومن المقرَّر أن تمتدَّ منافسات البطولة إلى مناطقَ مختلفةٍ من السعودية، وستشارك فيها فرقٌ تمثِّل أندية دوري المحترفين السعودي، ودوري الدرجة الأولى.

وتستهدف النسخة السعودية فئتَي تحت 16 عامًا، وتحت 18 عامًا، بما يتيح للاعبين الصاعدين خوض تجربةٍ تنافسيةٍ، تستند إلى فلسفة «كرويف لكرة القدم». كذلك تمنح البطولة الفرق المتأهلة فرصة الانتقال إلى النهائيات الدولية، المقرَّرة في برشلونة خلال ديسمبر 2027.

ومن المنتظر الكشف خلال الأشهر المقبلة عن تفاصيل الأندية المشاركة، ومواعيد تنظيم المنافسات، والبرامج المصاحبة للبطولة.

وجرى توقيع الاتفاقية بمقر مؤسسة «كرويف لكرة القدم» في بمدينة برشلونة الإسبانية، في حضور ماجد رشاد، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لـ «نكست ليفل إنترناشيونال»، وإدموند فيدال، ممثِّل المؤسسة.

من جهته، قال رشاد: «يُمثِّل القطاع الرياضي أحد أبرز مجالات النمو في السعودية، عليه يتجاوز طموح الشركة تنظيم الفعاليات المنفردة إلى بناء منصاتٍ ومشروعاتٍ رياضيةٍ مستدامةٍ، توفر فرصًا حقيقيةً للرياضيين الشباب، وتسهم في تطوير المنظومة الرياضية، وربط المواهب السعودية بالتجارب الدولية».

وأضاف: «الشراكة مع كرويف لكرة القدم تُمثِّل خطوةً مهمةً في هذا الاتجاه، إذ تجمع بين قدرة نكست ليفل إنترناشيونال على تطوير المشروعات وتنفيذها».