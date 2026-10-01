الجمعة.. نصف نهائي دوري المقاتلين المحترفين

تنطلق في «بوليفارد سيتي» الرياض، الجمعة، منافسات نصف نهائي دوري المقاتلين المحترفين، وسط حضور عربي بارز ومواجهات مرتقبة تحسم هوية المتأهلين، بعد الانتهاء من إجراءات الميزان الخميس.



وشارك في فعالية الميزان طرفي النزال الرئيس، السعودي مصطفى الندا والمصري أسامة الصعيدي، والنزال الرئيس المشترك، الأردني حازم الكيالي والمغربي بدر الدين الدياني، إلى جانب السعودية فاطمة العماري ومنافستها الجزائرية آية لونيس، والسعودي الآخر الرضا النمر ومنافسه البحريني أحمد الشويخ، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وقال جيروم مازيت المدير العام لرابطة المقاتلين المحترفين، الذي تابع إجراءات الميزان، إن الوصول إلى نصف النهائي يضع المقاتلين أمام واحدة من أهم محطات الموسم، في ظل سعي كل منهم إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة العبور إلى النهائي.

وأوضح:«نصل إلى مرحلة حاسمة من الموسم، والمقاتلون أصبحوا على بُعد فوز واحد من بلوغ النهائي والمنافسة على اللقب، ونتوقع مواجهات قوية تعكس المستوى المتميز الذي قدمه المشاركون طوال مشوار البطولة».

وأشاد بالدعم المستمر الذي تقدمه السعودية لدوري المقاتلين المحترفين، مؤكدًا أهميته في تعزيز حضور رياضة الفنون القتالية المختلطة وتوفير منصة احترافية للمواهب العربية.

وعقب المؤتمر الصحفي، أقيمت فعاليات الميزان للمقاتلين، وسط أجواء تنافسية وحماسية، في آخر ظهور لهم قبل خوض النزالات الجمعة.

وأكد المقاتل الندا جاهزيته لمواجهة منافسه المصري في النزال الرئيس، مشيرًا إلى أنهت تحمل بالنسبة له طابعًا خاصًا، بعدما انتظر الطرفان نحو 10 أعوام لهذه اللحظة وحسم الأفضل بينهما في فنون القتال.

أما الصعيدي فذكر أن سنوات الانتظار تضفي أهمية خاصة على المواجهة، معربًا عن تطلعه إلى إنهاء الجدل الرياضي بينهما من خلال النزال.

وفي مواجهة نصف النهائي، أكد الأردني حازم الكيالي إدراكه لأهمية نزاله أمام الدياني. بدوره، شدد منافسه أن طموحه يتجاوز الوصول إلى هذه المرحلة.

وفي النزالات الاستعراضية، أعربت العماري عن سعادتها بخوض المواجهة على أرض السعودية، مؤكدةً أن المشاركة تمثل فرصة لإظهار التطور الذي تشهده رياضة الفنون القتالية المختلطة للسيدات في السعودية.

أما لونيس فأعربت عن تطلعها لتقديم مواجهة قوية أمام منافستها السعودية.

وعدّ السعودي الرضا النمر نزاله الاستعراضي فرصة جديدة لاختبار قدراته وإظهار مستواه أمام الجمهور السعودي. بدوره، قال الشويخ أن الطابع الاستعراضي للنزال لا يقلل من رغبته في تقديم أفضل أداء ممكن.