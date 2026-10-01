تمبكتي يشارك جزئيا.. والإنفلونزا تبعد ذكري

تلقّى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم دفعة معنوية بخوض المدافع حسان تمبكتي جزءًا من التدريبات، الخميس، تحضيرًا لمواجهة قطر، السبت المقبل، في نصف نهائي «خليجي 27».

ووفق بيان رسمي للمنتخب، شارك تمبكتي في الجزء الأول من الحصة التدريبية التي أداها «الأخضر» على أحد الملاعب الرديفة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، فيما غاب عنها زميله جهاد ذكري، قلب الدفاع، لإصابته بالإنفلونزا.

وللمرَّة الأولى يدخل تمبكتي التدريبات منذ شكواه من آلام عضلية عشية المباراة الماضية أمام العراق، التي انتهت بفوز «الصقور» بهدفين دون رد، ضمن آخر جولات المجموعة الأولى.

في المقابل، واصل زكريا هوساوي، الظهير الأيسر، وعلاء آل حجي، لاعب الوسط، برنامجهما العلاجي برفقة الجهاز الطبي، سعيًا لتجاوز الإصابة التي تعرضا لها.

وأصيب هوساوي أمام العراق، وآل حجي أمام عُمان في مباراة الجولة الثانية من المجموعة.

ورفع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس وتيرة التحضيرات للمواجهة، مقسّما اللاعبين إلى مجموعتين، ضمَّت أولاهما الأسماء التي شاركت بصفة أساسية أمام العراق، وأخضعها لتمارين استرجاعية، فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات متنوعة، بدنية وتكتيكية، تلتها مناورة على مساحات محددة.

ويختتم المنتخب تحضيراته بحصة تدريبية تبدأ في الـ 07:00 من مساء الجمعة، وستكون أول ربع ساعة منها مفتوحة أمام وسائل الإعلام.