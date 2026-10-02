دورة طوكيو.. ألكاراس إلى الدور الثاني

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثالثًا عالميًا، الخميس إلى الدور الثاني من دورة طوكيو لكرة المضرب «500 نقطة»، رغم الأداء المتذبذب الذي قدمه، بفوزه على الأميركي أليكس ميكلسن 7-6 «7-1» و4-6 و6-1.

وتأخر حامل اللقب 2-4 في المجموعة الأولى، واضطر إلى إنقاذ ثلاث كرات لحسم المجموعة على إرساله عندما كان ميكلسن، الذي بلغ أخيرًا ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة، متقدمًا 5-4.

ثم دفع الأميركي منافسه الإسباني إلى شوط فاصل بعدما كسر إرساله عندما كان ألكاراس متقدمًا 6-5 ويرسل لحسم المجموعة الأولى.

وفرض ألكاراز سيطرته في الشوط الفاصل ليحسم المجموعة الأولى بعد معركة استمرت ساعة و12 دقيقة، قبل أن يعود الفائز بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى إلى أدائه المتقلب.

وتأخر الإسباني 0-2 في المجموعة الثانية، قبل أن ينتفض فجأة ويفوز بأربعة أشواط متتالية، لكنه خسر بعدها أربعة أشواط تواليًا والمجموعة الثانية.

وفي مواجهة منافس يلتقيه للمرة الأولى، رفع المصنف أول عالميًا سابقًا من وتيرته بشكل واضح في المجموعة الحاسمة، فتقدم 5-0 بعد نحو 20 دقيقة. وبعد لحظات، حسم تأهله إثر ساعتين و31 دقيقة من التقلبات.

وسيواجه ألكاراز في الدور المقبل الإيطالي ماتيو أرنالدي «37» الذي بلغ نصف نهائي رولان جاروس في يونيو.

ويخوض ألكاراز في طوكيو دورته الثالثة منذ عودته من الإصابة. وكان غاب بسبب إصابة في معصمه الأيمن بين أبريل ونهاية أغسطس، قبل أن يعود إلى المنافسات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة حيث خرج من ربع النهائي.