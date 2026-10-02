9 صنعوا تفوق «الأخضر» على «العنابي»

يتطلَّع اليوناني جيورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى الانضمام لقائمة من 9 مدربين قادوا «الأخضر» للفوز على قطر، ضمن كأس الخليج العربي، أولهم المصري طه إسماعيل وآخرهم الفرنسي هيرفي رينارد.

ويلتقي المنتخبان السبت، على ملعب «الإنماء» في جدة ضمن نصف نهائي «خليجي 27»، ما يرفع عدد المواجهات بينهما إلى 23 على صعيد البطولة، التي انطلقت عام 1970.

ويمتلك «الأخضر» تفوقًا واضحًا على العنابي في المواجهات الـ 22 السابقة، يجسده 10 انتصارات مقابل 3 قطرية، مع 9 تعادلات.

وحقق المنتخب السعودي انتصاراته تحت قيادة 9 مدربين، بينهم السعوديون الثلاثة خليل الزياني، في 1986، ومحمد الخراشي، في 1994، وناصر الجوهر، في 2002، والبرازيليان ماريو زاجالو، في 1982، ونيلسينو مارتينيز، بعد مواطنه بـ 10 أعوام.

وكسِب مدربٌ واحدٌ من التسعة مواجهتين، وهو المصري محمد عبده صالح الوحش، وذلك في الدور التمهيدي ودور الأربعة من «خليجي 3» في 1974.

وكان مواطنُه طه إسماعيل قد كسِب «العنابي» مع «الأخضر» في «خليجي 2»، عام 1972.

وأكبر فوزٍ سعودي أمام قطر في كأس الخليج مُسجَّل باسم المدرب الإنجليزي ديفيد ودفيلد، عام 1979، بنتيجة 7-0. وآخر لقاءٍ بين المنتخبين في البطولة يعود إلى النسخة 24، عام 2019، وأسفر عن انتصارٍ أخضر تحت قيادة رينارد.

وخسِر المنتخب السعودي من نظيره القطري خلال نسخ 1976 مع المجري فيرينك بوشكاش، و1984 مع زاجالو، و2014 مع الإسباني لوبيز كارو.