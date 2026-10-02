إسبانيا تخسر وليامز

انسحب نيكو وليامز، جناح المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، من صفوف تشكيلة المدرب لويس دي لافوينتي بسبب إصابة في الفخد، حسبما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الخميس.

وسجل نجم أتلتيك بلباو بطل أوروبا والعالم البالغ 24 عامًا الهدف الرابع في فوز إسبانيا 4-1 على كرواتيا الثلاثاء في دوري الأمم، لكنه تعرض لإصابة طفيفة، وسيغيب عن آخر مباراتين لإسبانيا في هذا التوقف الدولي.

وقال الاتحاد في بيان: «أبلغ وليامز عن شعوره بانزعاج في فخذه الأيسر عقب مباراة كرواتيا في إشبيلية. وخضعت حالته لمراقبة دقيقة طوال يوم الراحة، وبما أن الانزعاج استمر، لم يشارك في حصة التدريب يوم الخميس».

وأضاف أنه عقب الفحوصات الطبية التي أُجريت الخميس تقرر أن يغادر اللاعب معسكر المنتخب الحالي ويواصل عملية تعافيه.

ولن يُستدعى بديل إلى التشكيلة التي باتت الآن مكونة من 25 لاعبًا، استعدادًا لمباراة السبت أمام تشيكيا، والزيارة المقررة الثلاثاء إلى كرواتيا.

وبدأ بطل مونديال 2026 مشواره في دوري الأمم بقوة بفوزه على إنجلترا 3-2 على ملعب ويمبلي، ثم اكتسح كرواتيا 4-1 وتصدر المجموعة الثالثة من المستوى الأول للبطولة بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط.