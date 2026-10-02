كوبارسي يرث انضباط النجارين.. ويرفض حياة المدينة

يرغب باو كوبارسي، نجم المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، في أن يحصل المدافعون على نصيبهم من الجوائز البراقة في عالم كرة القدم، لكن ميدالية الفوز بكأس العالم 2026 لم تمنحه أي امتيازات خاصة في منزله، حيث لا يزال الشاب يتشاجر مع شقيقته حول الأعمال المنزلية.

ويشكل قلب دفاع برشلونة، البالغ من العمر 19 عامًا، تحديًا قويًا للمهاجمين الذين عادةً ما يحتكرون الجوائز الفردية، بعد أن لعب كل دقيقة من مباريات المنتخب في كأس العالم، وحصل على لقب أفضل لاعب شاب في البطولة.

ويتصدر كوبارسي الآن تصنيف جائزة الفتى الذهبي التي تُمنح لأفضل لاعب تحت 21 عامًا في أوروبا، والتي لم يفز بها سوى مدافع واحد، هو الهولندي ماتيس دي ليخت في عام 2018، وذلك منذ إطلاقها في 2003.

وقال كوبارسي في مقابلة مع «رويترز» الخميس: «حصول المدافعين على التقدير هو أمر صعب.. فنحن أقل ظهورًا في دائرة الضوء».

وأضاف: «ربما لا يكون عملنا مرئيًا بالقدر نفسه لأن المهاجمين، في نهاية المطاف، يسجلون الكثير من الأهداف، ويقدمون التمريرات الحاسمة، ويلعبون كرة قدم أكثر جاذبية، ويجذبون الأنظار أكثر».

ولم تستقبل إسبانيا سوى هدف واحد خلال كأس العالم وفازت على الأرجنتين 1-0 بعد الوقت الإضافي في النهائي، إذ منعت ليونيل ميسي وزملاءه من تسديد أي كرة على المرمى طوال 120 دقيقة.

وتصدر كوبارسي قائمة اللاعبين في المباراة النهائية من حيث عدد اللمسات والتمريرات الناجحة، مما يؤكد قدرته على التحكم في مجريات المباراة وليس مجرد إفساد خطط المنافس.

وعندما سُئل عما إذا كان مدافعًا أم صانع ألعاب، اختار كلا الدورين. وقال: «صناعة اللعب تبدأ أيضًا من الحارس والمدافعين، فمن هنا يبدأ أسلوب لعب الفريق وإيقاعه. لكنني أحب الدفاع أيضًا، والتدخلات. أعتقد أنني مزيج من الاثنين».

ويتمثل النموذجان المفضلان لكوبارسي في قائدي برشلونة السابقين كارليس بويول وجيرارد بيكي: الأول لقيادته وشخصيته، والثاني لتوزيعه للكرة. ويرى كوبارسي أنه لا ينبغي الخلط بين رباطة الجأش وعدم الرغبة في المنافسة.

وأوضح: «لم أكن أبدًا من نوع اللاعبين الذين يلعبون بخشونة شديدة. إذا اضطررت إلى التدخل، أفعل ذلك، لكن دون نية سيئة دائمًا ما يأتي هذا بهدف استعادة الكرة».

وأضاف: «أعتقد أنه لا يجب فقدان تلك الحدة وتلك الشخصية لأن هذا مهم للغاية بالنسبة لمدافع».

خارج الملعب، يفضل كوبارسي حياة أكثر هدوءًا، شكلتها نشأته في قرية إستانيول ذات عدد السكان المحدود في جيرونا إحدى مدن إقليم كاتالونيا، وفي عائلة من النجارين اكتسب منها الانضباط الذي أثر فيه بعمق.

ويعيش كوبارسي في منزل ببرشلونة مع شقيقته الكبرى إيرين، حيث يتعلم الطهي ويتفاوض معها حول توزيع المهام المنزلية.

وقال: «نعم، علينا تقاسم المهام المنزلية، حتى لو كان ذلك مصحوبًا ببعض المشاحنات.. علينا أن نساعد بعضنا بعضًا حيثما أمكننا ذلك ونحاول ألا نكون كسالى للغاية».

ولا يحمل جسد كوبارسي أي وشوم ولا ينوي ذلك كما أنه لا يلعب الـ«بلاي ستيشن»، وينحي هاتفه جانبًا عندما يكون مع العائلة والأصدقاء.

ورغم أن العيش بالقرب من ملعب تدريب برشلونة أمر مريح، كان من الصعب إقناع كوبارسي بحياة المدينة نفسها، فكلما تمكن من الذهاب إلى قريته فلا يتوانى في ذلك.

وتتجاوز طموحات كوبارسي كرة القدم، إذ يخطط لدراسة إدارة الأعمال. وفي الوقت الحالي يتدرب على اللغة الإنجليزية، ويخصص وقتًا للتعلم بين التدريبات والمباريات.

وأوضح: «من المهم أيضًا أن تواصل العمل على تطوير نفسك كشخص، كإنسان، لأن الحياة، للأسف، لا تقتصر على كرة القدم فقط، ويجب أن تخوض تجارب أخرى».

ومع ذلك، لا يوجد أي تواضع في أهدافه الرياضية المقبلة والتي تتمثل في الفوز بدوري الأمم مع إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة.

وسيكون الحصول على الجوائز الفردية موضع ترحيب أيضًا، لكنه يرى أن تقدير المدافعين بشكل عام هو أمر أكثر أهمية من تقديره هو فقط.

وقال: «أعتقد أيضًا أنه حتى لو لم أكن أنا المنافس، يمكن لمدافعين آخرين التنافس على هذه الجوائز، فهذا يظهر أننا في المستوى نفسه أيضًا، لم لا؟».

ورغم كل هذه الطموحات، تظل الطريقة المفضلة لديه في وصف نفسه بسيطة: «في النهاية، أحب أن يراني الناس كشخص بسيط، شخص يقول إنه مجرد إنسان عادي، ويفعل أشياء بسيطة».

ويشارك كوبارسي حاليًا في منافسات دوري الأمم وشارك في المباراتين السابقتين اللتين فازت فيهما إسبانيا ضد انجلترا «3-2» والتشيك «4-1». وستكون المباراة الثالثة السبت أمام التشيك.