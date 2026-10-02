الهلال يعلن عودة سالم إلى «الجماعية»

شارك سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، في التدريبات الجماعية، الخميس، بعد إنهاء برنامجه التأهيلي، حسبما أعلن النادي العاصمي عبر منصة «إكس».

وجاءت مشاركة الدوسري امتدادًا لخطوة خوضه الجزء الأول من تدريب الأربعاء، قبل مغادرته لاستكمال برنامجه التأهيلي.

وكانت «الرياضية» كشفت عن ظهوره الجزئي في التدريبات ضمن برنامج وضعه الجهاز الفني يستهدف إعادته تدريجيًا للعب.

وخضع قائد الهلال لعملية جراحية لعلاج وتر الركبة يوليو الماضي، وبسببها لم يشارك في أي مباراة مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وأدى «الأزرق» حصته التدريبية الثانية بعد إجازة استمرت تسعة أيام تزامنًا مع فترة التوقف الجارية، التي سيواجه فور نهايتها منافسه الاتحاد، 10 أكتوبر الجاري، ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي.