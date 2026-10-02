كلوب يسجل الانتصار الأول بثنائية صربيا

سجل يورجن كلوب الفوز الأول على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه الصربي 2-0، لحساب الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

وعلى ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ، وأمام جمهور بلع 68.121، صحح كلوب الذي استهل مشواره بشكل غير مثالي، بالخسارة أمام اليونان 0-1 المسار وخفف نسبيًا الضغوطات في ثالث مباراة له.

ويدين المدرب السابق لليفربول الإنجليزي بفوزه إلى فلوريان فريتز لاعب وسط ليفربول الذي صنع الهدف الأول لتوم بيشوف «39»، وسجل الهدف الثاني «61».

وسيكون على ألمانيا تأكيد هذا الفوز على صربيا المتواضعة بعد ثلاثة أيام في سالونيكي أمام اليونان.

وخاضت ألمانيا المباراة بتشكيلة مختلفة كليًا عن التشكيلتين اللتين لعبت بهما مباراتيها الأوليين كون كلوب اختار 44 لاعبًا، وزعهم على مجموعتين لخوض المباريات الاربع في المسابقة القارية.

وانتظر دي مانشافت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لافتتاح التسجيل «39» عندما قام فيرتز بمراوغة مزدوجة داخل المنطقة لسردان بابيتش، وسدد كرة ارتطمت بقائم الحارس جورجي بيتروفيتش، تابعها بيشوف المتربص بيسراه تحت العارضة مسجلاً الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني، وبلمسة أولى تخلص بها مجددًا من بابيتش، مهد فيرتز طريقه نحو المرمى فانفرد عند نقطة الجزاء تقريبًا، وهز الشباك دون أن يترك أي فرصة للحارس الصربي مضاعفا النتيجة «61»

وفي الثانية، كانت اليونان في طريقها إلى تحقيق فوزها الثالث تواليًا عندما تقدمت على ضيفتها هولندا بهدفين نظيفين في الشوط الأول، بيد أن الأخيرة عادت من بعيد وردت بمثلها في الثاني.

وحافظت اليونان على صدارة المجموعة سبع نقاط، بفارق نقطتين أمام هولندا وثلاث أمام المانيا، فيما تحتل صربيا المركز الأخير دون رصيد. ويتأهل أول منتخبين في المجموعة إلى ربع النهائي في مارس المقبل.