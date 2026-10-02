بمساهمة نجمي «روشن».. التعادل يخيّم على اليونان وهولندا

نجا المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم من الخسارة الأولى في دوري الأمم الأوروبية بعد أن انتزع تعادلًا ثمينًا من أمام اليونان 2ـ2، الخميس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول.

وحافظت اليونان على صدارة المجموعة برصيد سبع نقاطٍ بفارق نقطتين أمام هولندا، وثلاثٍ أمام ألمانيا، فيما تحتل صربيا المركز الأخير دون رصيدٍ.

ويتأهل أول منتخبين في المجموعة بعد انتهاء دور المجموعات إلى ربع النهائي، الذي يجرى مارس المقبل.

وكانت اليونان في طريقها إلى تحقيق فوزها الثالث تواليًا عندما تقدَّمت على ضيفتها هولندا بهدفين في الشوط الأول، بيد أن الأخيرة عادت من بعيدٍ، وردَّت بالمثل في الثاني.

وزارت اليونان الشباك مبكِّرًا عبر خريستوس تسوليس، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، لكنَّه أُلغي بداعي التسلل «13».

وتلقَّت اليونان ضربةً موجعةً بإصابة نجمها تسوليس بعد خمس دقائق، فدخل يورجوس ماسوراس، مهاجم نيوم السعودي، مكانه «18».

ولم يتأخر ماسوراس في ترك بصمته في المباراة حيث صنع الهدف الأول بتمريرةٍ رأسيةٍ إلى فوتيس يوانيديس، مهاجم سبورتينج البرتغالي، الذي افتتح بها التسجيل «23».

وردَّ يوانيديس التحية إلى ماسوراس عندما صنع له الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي للشوط الأول.

وقلَّص فيرجيل فان دايك، قائد المنتخب الهولندي وليفربول الإنجليزي، النتيجة بضربةٍ رأسيةٍ إثر ركلةٍ ركنيةٍ، انبرى لها جوي فيرمان «59»، وأدرك تيجاني رايندرز، لاعب القادسية السعودي، التعادل «89»، لينقذ مدربه الإسباني تشافي هرنانديز من الخسارة الأولى في ثالث مباراةٍ على رأس الإدارة الفنية.