في غياب رونالدو.. البرتغال تكتسح الدنمارك برباعية

تجاوز المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم ضجة مغادرة كريستيانو رونالدو، قائده وهدافه التاريخي، لمعسكره، بالفوز على مضيفه الدنماركي 4-2، الخميس لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وجاء الفوز الثالث تواليًا لرفقاء قائد النصر السعودي، وسط جدل رافق مغادرته المفاجئة لمعسكر المنتخب، مباشرة بعد تأكيد المدرب جورجي جيزوس أنه لن يشركه أساسيًا ضد الدنمارك.

وواصل حامل اللقب تحقيق العلامة الكاملة، رافعًا رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد الدنمارك عند ثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام النرويج التي مُنيت بخسارتها الثانية تواليًا، وتراجعت إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام ويلز التي حققت فوزها الأول على كتيبة الهداف إيرلينج هالاند.

وواصل جيزوس بدايته المثالية بعد فوزين على ويلز «1-0» والنرويج «2-1» في سعيه إلى اللقب الثالث لمنتخب بلاده في مسابقة ينفرد فيها بالرقم القياسي بتتويجين «2019 و2025».

في كوبنهاجن، لم يمهل البرتغال شباك مضيفه طويلًا، إذ افتتح جواو كانسيلو، مدافع برشلونة الإسباني، التسجيل بلمسة ساحرة رفع بها الكرة فوق الحارس ماتس هرمانسن «13».

ولم يتأخر الرد الدنماركي طويلًا، حيث عدّل النتيجة بتسديدة مقوسة متقنة من ميكل دامسجارد «23»، قبل أن يفاجئهم مهاجم ميلان الإيطالي جونزالو راموش بهدف التقدم بعد دقيقتين فقط.

وفي نسخة كربونية لهدف كانسيلو، عدّل أصحاب الأرض الكفة عن طريق راسموس هويلوند، مهاجم نابولي الإيطالي «53».

لكن فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، أعاد التفوق للبرتغال برأسية «67»، مسجلًا أول أهدافه الدولية.

وحسم الضيوف النتيجة بالرابع عن طريق جواو فيليكش، مهاجم النصر السعودي «87»، في ثالث هدف له تواليًا بالمباريات الثلاث الأخيرة.