تخطى بيرناردو.. فيليش بين أفضل 15 هدافا في تاريخ البرتغال

دخل البرتغالي جواو فيليش، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، قائمة أفضل 15 هدافًا لمنتخب بلاده، بعد تسجيله هدفًا أمام الدنمارك، الخميس، في ثالث جولات المجموعة الرابعة من أول مستويات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وبدأ فيليش المباراة على مقاعد الاحتياط قبل دخوله الملعب في الدقيقة 81 بدلًا من زميله الجناح بيدرو نيتو، وقتما كانت البرتغال متقدمة 3ـ2.

وبعد 6 دقائق فقط من نزوله، وقّع على الهدف البرتغالي الرابع مؤكدًا فوز «برازيل أوروبا» 4ـ2.

وحافظ اللاعب على ثبات معدله التهديفي في البطولة، بعدما هز الشباك مرة في جميع المباريات الثلاث التي خاضتها البرتغال ضمن مجموعتها.

وعلى خلاف الجولتين الأولى والثانية، بدأ لاعب النصر بديلًا أمام الدنمارك على خلفية معاناته من إجهاد في عضلتي الساق الخلفيتين، وفق ما أوضحه البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب المنتخب، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة.

ووصل فيليش إلى 15 هدفًا في مسيرته الدولية التي تتضمن 60 مباراة، وتقدّم إلى المركز الـ 15 في قائمة هدافي البرتغال تاريخيًا، بالشراكة مع المهاجم الراحل روي جورداو، فيما تخطى أربعة لاعبين آخرين سجلوا 14 هدفًا، بينهم زميله الحالي بيرناردو سيلفا، نجم ريال مدريد.

ويتصدر النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو القائمة بـ 146 هدفًا، ويليه المهاجم المعتزل بيدرو باوليتا الذي أحرز 47 هدفًا دوليًا.