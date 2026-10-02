النرويج تسقط في ويلز

سقط المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم الخميس أمام مضيفه الويلزي 1-2 لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وبدا طريق النرويج سالكًا لتحقيق الفوز، إذ فاجأ ويلز بهدف مبكر من دانييل جيمس بتسديدة من منطقة الجزاء في الدقيقة 11، بعد تمريرة ساحرة من القائد مارتن أوديجارد، نجم أرسنال الإنجليزي.

وفي الوقت الذي أحكم فيه رفقاء هداف مانشستر سيتي إيرلينج هالاند السيطرة على أغلب مجريات الشوط الأول، عدّل دانيال جايمس النتيجة «37» عكس مجريات اللعب.

وتضاعفت متاعب النرويج مع بداية الشوط الثاني بطرد مدافعه توربيون هيغيم «46»، مما أسفر عن ركلة حرة ترجمها نيكو وليامز إلى هدف التقدم والفوز لويلز «48».

وفشل المنتخب النرويجي في استعادة توازنه، بعد خسارة مخيبة ضد البرتغال على ملعبه «2-3» في أول لقاءاته، فأكد هشاشته الدفاعية بعدما دخل لقاء الخميس دون شباك نظيفة في آخر 10 مباريات.

في المقابل، نجح مدرب ويلز ونجمه السابق كريج بيلامي في تصحيح المسار في لقاء خاضه مثقلًا بالعديد من الإصابات، فاستدرك بعد سجل كارثي تكبد فيه ثلاثة هزائم متتالية، وست مباريات دون فوز.

وتصدرت البرتغال، حاملة اللقب، المجموعة بالعلامة الكاملة، رافعة رصيدها إلى تسع نقاط، فيما تجمد رصيد الدنمارك عند ثلاث، بفارق الأهداف أمام النرويج التي مُنيت بخسارتها الثانية تواليًا، وتراجعت إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام ويلز.