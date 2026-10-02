دونيس: قطر قوي.. والثقة سلاحنا

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، جاهزية الأخضر لمواجهة قطر، السبت، في نصف نهائي كأس الخليج «خليجي 27»، مشددًا على أن الثقة والتركيز واللعب الجماعي ستكون مفاتيح العبور إلى المباراة النهائية.

وقال دونيس خلال المؤتمر الصحافي، الجمعة: «نواصل الاستعداد لمباراة مهمة أمام خصم قوي وصاحب خبرة، ويملك لاعبين ومدربًا أصحاب خبرة، ونتمنى أن نلعب بشكل جيد وبروح عالية».

وكشف المدرب اليوناني عن غياب زكريا هوساوي عن المواجهة، فيما لم يحسم موقف حسان تمبكتي من المشاركة، وقال: «لدينا مجموعة رائعة والجميع مستعد لخدمة المنتخب، وهناك يومان فقط بين المباريات، ولم نكن محظوظين بغياب بعض اللاعبين. زكريا هوساوي لن يكون معنا في مباراة السبت للأسف، وسنرى ما إذا كان حسان تمبكتي بإمكانه المشاركة أم لا، وسنتخذ القرارات المناسبة».

وشدد دونيس على أهمية الحضور الجماهيري، قائلًا: «الإحصاءات مهمة في كرة القدم، لكن الأهم بالنسبة لنا التركيز منذ المعسكر وحتى الوصول إلى الملعب. على اللاعبين اللعب بشكل جماعي، وعلينا تحليل الخصم، والمباريات السابقة شهدت أجواء جماهيرية مميزة، ونرغب في خوض مباراة الغد والملعب ممتلئًا بالكامل».

وعن المنتخب القطري، أوضح: «كل خصم يتمتع بمزايا، ونحن نحلل جميع النقاط. كل مدرب لديه أسلوبه وطريقته، ويجب أن نكون في مستوى عالٍ من التركيز، وأن نركز على نقاط الخصم. من المهم أن نلعب بأسلوبنا، وعندما نلعب بجودة وثقة عاليتين سنكون قادرين على اتخاذ القرارات الصحيحة».

وأشار دونيس إلى العمل الذي بدأه منذ توليه تدريب الأخضر في أبريل الماضي، وقال: «بدأت في تحسين وتحليل جميع الأمور بشكل تدريجي، وكل مدرب لديه أسلوبه، ولم يكن لدينا الوقت الكافي. نحاول صناعة فريق يتحكم بالكرة ويتخذ القرار الصحيح، وسنمضي خطوة بخطوة لبناء فريق قوي، والأهم الاستمرار بالثقة نفسها».

وعن حفاظ المنتخب السعودي على نظافة شباكه في مبارياته الماضية، قال: «من المهم المحافظة على نظافة الشباك، والأهم الاستمرار بالعمل والتركيز بشكل كبير أمام قطر، الذي يعد خصمًا قويًا. يجب أن نستمر بالأسلوب والطريقة نفسيهما، سواء في الدفاع أو الهجوم، مع التركيز بشكل عالٍ».

وأضاف حول الضغوط المصاحبة لمباريات خروج المغلوب: «الضغط في المباراة أمر طبيعي على المدرب واللاعبين، وعندما يثق اللاعبون بأنفسهم سيكونون جاهزين لأي حالة أو وضع داخل أرضية الملعب. الأهم أن نتكيف مع الأمور، وعلينا إعداد المنتخب بشكل جيد لتحقيق النتائج المميزة، ونريد أن نلعب بثقة عالية بعيدًا عن الضغوط».

من جانبه، أكد عبد الله آل سالم، مهاجم المنتخب السعودي، اختلاف مواجهة قطر عن مباريات دور المجموعات، وقال: «مباراة الغد تختلف عن المباريات السابقة بحكم أنها بنظام خروج المغلوب، وبإذن الله نقدم المستوى المميز ونحقق الفوز».

وأضاف آل سالم: «الجميع مساهم في فوز الأخضر، وأنا توّجت مجهود زملائي، ومشاركتنا سواء أساسيين أو بدلاء كلها في خدمة المنتخب، وما يهمنا هو فوز المنتخب».

وعن مسيرته، قال مهاجم الأخضر: «مسيرتي شهدت بعض الصعوبات، وأنا أعمل بجد واجتهاد داخل الملعب وخارجه، وما أزال قادرًا على مساعدة زملائي. هذه مجرد بداية، والقادم أفضل بإذن الله».