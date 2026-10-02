لوبيتيجي: عفيف كان مريضا ولا أعلم عنه

أكد الإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، أن فريقه يستهدف تجاوز نظيره السعودي، السبت، وبلوغ نهائي كأس الخليج «خليجي 27»، واصفًا الأخضر بـ«أقوى خصم في البطولة»، فيما كشف عن الشكوك حول جاهزية أكرم عفيف والمعز علي للمواجهة.

وقال لوبيتيجي خلال المؤتمر الصحافي، الجمعة، قبل مواجهة المنتخبين في نصف النهائي: «وصلنا إلى هنا بعد أن بذلنا جهدًا كبيرًا، وسنواجه غدًا أقوى خصم في البطولة، وعلينا التغلب على الصعوبات. حصلنا على يومين فقط للراحة، لكننا مستعدون لتجاوز كل ذلك والفوز».

وأضاف: «نحن مستعدون بحماس كبير، وعلى الرغم من حصولنا على يومين فقط للراحة، فإن الأهم بالنسبة لي أن يتعافى جميع اللاعبين جيدًا، ولدينا عدد من اللاعبين الذين يسعون للوصول إلى الجاهزية، وعلينا بذل أقصى ما لدينا والتركيز بشكل كبير».

ووصف مدرب قطر المنتخب السعودي بالخصم القوي، موضحًا: «المنتخب السعودي يملك لاعبين أصحاب خبرة عالية، وسيلعب أمام جماهيره الكبيرة، لكن لدينا أيضًا لاعبون جيدون ومتمرسون في اللعب أمام الحضور الجماهيري الكبير».

وعن الحضور الجماهيري المنتظر، قال: «من حسن حظنا أن نلعب أمام هذا العدد الكبير من الجماهير، فهذا يشكل حماسًا كبيرًا لفريقي. يجب أن نضع كامل قوتنا وتركيزنا من أجل التغلب على الخصم والفوز، ولا نريد تقديم الأعذار، وعلينا أن نصمد أمام المنافس. لدينا الحق في اللعب بنصف النهائي ونستحق الوصول إلى هذه المرحلة».

وكشف لوبيتيجي عن موقف المعز علي وأكرم عفيف من المشاركة، قائلًا: «نتمنى أن يكون المعز قادرًا على المشاركة ومساعدة الفريق، وسننتظر حتى صباح الغد لمعرفة التشكيلة بعد الوقوف على تعافي جميع اللاعبين».

وتابع: «أكرم عفيف يستطيع اللعب في مراكز مختلفة في الهجوم وعلى الأطراف، وكان مريضًا، ولا أعلم حتى الآن إن كان سيشارك أم لا، لكننا قادرون على المنافسة بعفيف أو من دونه، وأتمنى دعم جماهير قطر لنا غدًا».

وشدد المدرب الإسباني على أن هدف المنتخب القطري لا يتوقف عند نصف النهائي، وقال: «أتينا إلى هنا من أجل تحقيق البطولة، ولا نفكر في أي شيء آخر».

وأضاف: «حققنا النقاط السبع بشكل مستحق، وصنعنا الكثير من الفرص أمام منافسينا، وقدمنا مستويات جيدة، ونريد أن يكون تركيزنا عاليًا غدًا أمام خصم قوي يلعب على أرضه وبين جماهيره».

من جانبه، أكد عبد العزيز حاتم، لاعب المنتخب القطري، جاهزية زملائه للمواجهة، وقال: «الجميع جاهز ومعنوياتنا عالية، ولدينا يومان فقط بين المباراتين، ونعرف أن المواجهة ستكون صعبة أمام منتخب البلد المستضيف، لكن بإذن الله نحقق الفوز ونحسم التأهل إلى النهائي».

وأضاف: «فترة كأس العالم تختلف عن هذه الفترة، والمدرب ضم لاعبين جددًا، ومؤشراتنا مختلفة. هدفنا الذهاب إلى أبعد مدى، والمدرب دائمًا يطالبنا بأن نكون فريقًا منافسًا، وهذه عقلية المنتخب القطري».

وعن الحضور الجماهيري السعودي المتوقع، قال حاتم: «شيء جميل أن تلعب أمام جماهير الخصم بأعداد تتجاوز 50 ألف مشجع، ونتمنى أن نقدم كل ما لدينا ونحقق الفوز ونحسم التأهل».

واختتم: «نشكر جماهير قطر التي حضرت وساندتنا هنا، وبإذن الله نتمكن من إسعادهم في لقاء الغد، فهم سندنا».