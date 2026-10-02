زلاتكو: درست عُمان.. ولا أعذار أمامه

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، جاهزية منتخبه لمواجهة عُمان في نصف نهائي كأس الخليج «خليجي 27»، مشددًا على أن فارق الراحة بين المنتخبين لن يكون عذرًا، وأن الأبيض سيخوض المواجهة بأعلى طاقة من أجل بلوغ النهائي.

وقال زلاتكو خلال المؤتمر الصحافي، الجمعة: «نعلم بصعوبة المباراة أمام عُمان، ودرسنا المنتخب العماني في مبارياته الثلاث الأخيرة، خصوصًا آخر 20 دقيقة أمام الكويت، ودرسنا جميع نقاطه. نحترم المنتخب العماني، وجميع المباريات بين عُمان والإمارات دائمًا ما تكون صعبة، وسنكون حاضرين».

وأبدى المدرب الكرواتي سعادته بما قدمه لاعبو الإمارات خلال دور المجموعات، وقال: «سعيد جدًا بالطريقة التي لعبنا بها في المباريات الثلاث الماضية، واللاعبون قدموا أداءً كبيرًا، والآن تركيزنا على مباراة الغد قبل التفكير في تحقيق البطولة. علينا أن نعزز نقاط قوتنا ونلعب بشكل أسرع، وهناك جوانب يجب أن نحسنها. المنتخب العماني قوي، لكنني متفائل ولدينا القدرة على الفوز».

وأضاف: «عُمان أظهرت قوتها، خصوصًا في آخر 20 دقيقة أمام الكويت عندما سجلت ثلاثة أهداف، وقدمت عملًا عظيمًا، وكذلك مدربها أدى عملًا كبيرًا. وأمام المنتخب السعودي قدم العمانيون مستوى مميزًا على الرغم من الخسارة».

وعن حصول المنتخب العماني على يوم راحة إضافي، أجاب زلاتكو: «عُمان حصلت على يوم إضافي للراحة، لكننا أرحنا بعض اللاعبين في المباراة الماضية، ولا توجد لدينا أعذار. سنعمل بأعلى مستوى وطاقة من أجل جماهيرنا، ونحن حاضرون، ولا أريد تقديم أعذار تتعلق بفترات الراحة».

وتابع: «جميع المدربين يقدمون عملًا كبيرًا من أجل الوصول بمنتخباتهم إلى النهائي، وفترات الراحة لا تمثل مشكلة كبيرة. ليس من السهل الفوز بهذه الكأس، ونحن نعمل لتحقيق ذلك، كما تعمل بقية المنتخبات».

وكشف زلاتكو عن أحد الجوانب التي يركز عليها قبل مواجهة عُمان، قائلًا: «يجب أن نعمل بدقة وأن نكون حاضرين. المنتخب العماني يعتمد على الهجوم من الجهة اليسرى، وعلينا اللعب بشكل متماسك ومنعهم من الوصول إلى مرمانا».

من جانبه، أكد خليفة الحمادي، لاعب المنتخب الإماراتي، جاهزية زملائه للمواجهة، وقال: «أمامنا مباراة قوية، ونركز على فريقنا فقط ولا ننشغل بالخصم، وبإذن الله نحصل على بطاقة التأهل إلى النهائي».

وأضاف الحمادي: «اللاعبون قدموا مستويات مميزة، والجميع جاهزون ورهن إشارة المدرب، والجمهور الإماراتي سيكون في الموعد، وبإذن الله نفرحه بالتأهل إلى النهائي».