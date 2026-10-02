آسياد 2026.. عمر ندا الذهبي الأول في تاريخ الجوجيتسو السعودي

أهدى عمـر ندا، لاعب أخضر الجوجيتسو، الجمعة، السعودية، الميدالية الذهبية الثانية، في دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، بعد تتويجه بطلًا لمنافسات وزن -94 كجم.

وانتزع عمر «21 عامًا»، صاحب الذهبية الأولى في تاريخ الجوجيتسو السعودي، الميدالية بعد فوزه على نظيره الكوري بارك سونجهو بالإخضاع.

وبدأ عمر ندا بخطف الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية 2022، بعدما تُوّج بالميدالية البرونزية، ليلحقها في العامين التاليين «2023ـ2024» ببرونزيتين أخريين في بطولة آسيا، وذهبية في بطولة العالم 2024.

وسّجل 2025 الإنطلاقة القوية لبطل الجوجيتسو السعودي، بعدما انتزع الميدالية الذهبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، ليتبعها أيضًا بذهبيتين أخريين في بطولة آسيا «2025ـ2026»، إضافة إلى ذهبية بطولة العالم 2026.

وتُعد ذهبية عمر ندا، هي الأولى للسعودية في تاريخ الجوجيتسو في الآسياد.

يُذكر أن فريق السعودية للفروسية، تُوّج الخميس، بالميدالية الذهبية الأولى بمنافسات قفز الحواجز في آسياد ناجويا 2026.