أمام الأنوار.. آنج يختبر كومان وغريب

يختبر الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، جاهزية الفرنسي كينجسلي كومان وعبد الرحمن غريب، خلال المواجهة التجريبية أمام الأنوار، السبت، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويستضيف النصر نظيره الأنوار عند الـ05:00 مساءً على ملعب «دار النصر»، ضمن تحضيرات الفريق خلال فترة التوقف.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بوستيكوجلو سيقف خلال التجريبية على جاهزية الثنائي، تمهيدًا للاستعانة بهما في الاستحقاقات المقبلة.

وكانت «الرياضية» قد كشفت 29 سبتمبر الماضي، عن جاهزية كومان وغريب بعد تعافيهما من إصابتين، إذ عانى الفرنسي إصابة في العضلة الخلفية، فيما أبعدت إصابة تمزق مفصل القدم غريب عن المشاركة خلال الفترة الماضية.