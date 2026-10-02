بعد قضية رونالدو وجيسوس.. 1.5 مليون يغادرون واقتصاديون يحذرون

فقد حساب المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم على منصة «إنستجرام» موقع التواصل الاجتماعي أكثر من 1.5 مليون متابع، خلال 24 ساعة من مغادرة كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب والنصر، المعسكر، وفقًا لما رصدته صحيفة «ريكورد» البرتغالية، الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن موجة إلغاء المتابعة بدأت بعد الـ 09:45 من مساء الأربعاء الماضي، إذ كان الحساب يملك 25,004,030 متابعًا، قبل أن ينخفض العدد بعد 24 ساعة إلى 23,497,796، بفارق بلغ 1,506,234 متابعًا.

وتوقع خبراء اقتصاديون، في حديث لإذاعة «كوريو دا مانيا» البرتغالية، أن تكون لاستبعاد رونالدو آثار اقتصادية على عقود الاتحاد البرتغالي لكرة القدم التجارية، سواء قصيرة أو طويلة المدى.

في المقابل، أكدت صحيفة «جورنال» البرتغالية أن العقود التجارية للاتحاد لن تتأثر في الوقت الراهن، مستفيدة من استضافة البرتغال نهائيات كأس العالم 2030، إلى جانب إسبانيا والمغرب.

من جانبه، قدم ميجيل ألبوكيركي، رئيس حكومة ماديرا البرتغالية، مسقط رأس رونالدو، دعمه الكامل لمواطنه وابن مدينته، مشيرًا إلى أن العالم سيتذكر الأسطورة البرتغالية بعد ثلاثة عقود من الزمن، ولن يتذكر جورجي جيسوس، مدرب المنتخب، وفق تصريحات نقلتها قناة «SIC Notícias» البرتغالية.

وجاء موقف ألبوكيركي عقب تصريحات جيسوس في المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة الدنمارك، الخميس، حين كشف المدرب عن اتفاقه مع رونالدو على عدم مشاركته أمام النرويج والدنمارك.