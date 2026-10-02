الزلفي والخلود يجهزان الفيحاء

يخوض فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مواجهتين تجريبيتين خلال فترة توقف منافسات دوري روشن السعودي، إذ يلتقي الزلفي، الجمعة، على أن يواجه الخلود، السبت، على ملعب عبد العزيز التويجري بمقر النادي في محافظة المجمعة.

ويسعى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، من خلال التجربتين، إلى الوقوف على جاهزية لاعبيه فنيًا وبدنيًا، ومنح الفرصة لعدد من العناصر، قبل استئناف منافسات الدوري.

وتأتي المباراتان ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة التوقف، بهدف المحافظة على النسق الفني والبدني، وتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الفيحاء مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة الرياض، عقب نهاية فترة التوقف.