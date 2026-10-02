السبت.. فرسان قفز الحواجز يشاركون في المنافسات الفردية

يبحث فريق السعودية لقفز الحواجز، السبت، عن ميداليات منافسات الفردي، في طوكيو العاصمة اليابانية، التي تستمر لمدة يومين.

واعتمدت اللجنة المنظمة لمسابقة الفروسية بالدورة الآسيوية، وللمرة الأولى في تاريخ الآسياد، تنظيم منافسة الفردي، بنظام المجموعتين، مع توزيع ثلاث ميداليات «ذهبية ـ فضية ـ برونزية» لكل مجموعة.

وحددت اللجنة المنظمة، أن يتنافس الفرسان المشاركون في المجموعة الأولى التي تُلعب عند الـ09:30 صباحًا، على ارتفاع 1.45م، في حين ستتنافس المجموعة الثانية عند الـ12:30 ظهرًا، على ارتفاع 1.55م.

وقرر الجهاز الفني لفريق السعودية للفروسية، مشاركة الفارسين خالد المبطي، وسعد العجمي، في منافسات المجموعة الأولى، ورمزي الدهامي، وعبد الرحمن الراجحي في مسابقة المجموعة الثانية.