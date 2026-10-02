جائزة البحرين الكبرى.. لوكلير يتصدر وفيرستابن الأسرع

تصدَّر شارل لوكلير، سائق فريق فيراري، الجمعة، حصة التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة البحرين الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، التي تحتضنها حلبة سيبانج الماليزية بدلًا من البحرين.

وسجَّل السائق القادم من موناكو دقيقة و37.528 ثانية على الحلبة البالغ طولها 5.543 كم، متقدمًا بأقل من عُشر الثانية على إسحاق حجار، سائق رد بول، فيما حلَّ البريطاني لاندو نوريس، حامل اللقب وسائق مكلارين، ثالثًا.

واكتفى الهولندي ماكس فيرستابن، سائق رد بول وبطل العالم أربع مرات، بالمركز الرابع في الحصة الثانية، لكنه احتفظ بأسرع زمن خلال تجارب الجمعة بعدما سجل دقيقة و37.520 ثانية في الحصة الأولى.

وقال فيرستابن: «بدأنا بشكل جيد، لكن معدل تآكل الإطارات مرتفع جدًا، وهناك الكثير من الأمور التي يجب النظر فيها بخصوص الإطارات».

من جانبه، أشار لوكلير إلى صعوبة ظروف الحلبة، وقال: «كانت الظروف سيئة للغاية، والحلبة زلقة جدًا، وعلينا أن نكون بارعين في توقع ما سيكون عليه الوضع غدًا، وسيكون التآكل الشديد عاملًا مهمًا في السباق».

وحلَّ البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، خامسًا، قبل أن يستدعيه مشرفو السباق للتحقيق عقب إعاقته البرازيلي جابرييل بورتوليتو، سائق أودي، عند المنعطف التاسع.

وجاء الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، سادسًا، يليه ثنائي مرسيدس جورج راسل وكيمي أنتونيلي في المركزين السابع والثامن، بينما أكمل ليام لاوسون وبيير جاسلي قائمة العشرة الأوائل.

وتوقفت الحصة افتراضيًا قبل نهايتها بدقيقتين بعد تعطل سيارة بورتوليتو، الذي اشتكى من مشكلة في علبة التروس، ما أدى إلى تفعيل سيارة الأمان الافتراضية.

ويتصدر أنتونيلي الترتيب العام للبطولة، بفارق 66 نقطة عن زميله راسل، في وقت يسعى فيه فيرستابن إلى تحقيق انتصاره الأول خلال الموسم.