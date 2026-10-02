آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
لوكلير يتصدر
2026.10.02 | 03:12 pm
تصدَّر شارل لوكلير، سائق فريق فيراري، الجمعة، حصة التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة البحرين الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، التي تحتضنها حلبة سيبانج الماليزية بدلًا من البحرين (وكالات)
الأكثر قراءة
1
بعد قضية رونالدو وجيسوس.. 1.5 مليون يغادرون واقتصاديون يحذرون
2
هوساوي خارج «خليجي 27»
3
«ضميري مرتاح تماما».. جيسوس يواجه صافرات الاستهجان قبل صدام الدنمارك
4
لياو يرث رقم رونالدو بالمادة 37
5
9 صنعوا تفوق «الأخضر» على «العنابي»
6
الهلال يعلن عودة سالم إلى «الجماعية»
7
تخطى بيرناردو.. فيليش بين أفضل 15 هدافا في تاريخ البرتغال
8
بمساهمة نجمي «روشن».. التعادل يخيّم على اليونان وهولندا
Previous
Next
اخترنا لكم
بدأت من 2006.. ماذا تعرف عن ذهبيات فرسان قفز الحواجز في الآسياد؟
الكرة الذهبية.. حملات غير مسبوقة قبل تسليم الجائزة
الأخضر.. 15 فرحة في «الإنماء»
لعبة رونالدو وميسي تسجل الظهور الأول في الآسياد
مانشيني: لا علاقة لي بعقد السيتي المزدوج
×
الكرة السعودية
2026-10-02 00:27:18
الهلال يعلن عودة سالم إلى «الجماعية»
الكرة السعودية
2026-09-30 22:37:48
الهلال.. سالم يعود تدريجيا وواتكينز يتعافى
الكرة السعودية
2026-09-30 15:28:07
بعد غياب 82 يوما.. سالم يظهر أمام الاتحاد
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-10-02 16:55:29
برتغالي وهولندي يقودان نصف نهائي «خليجي27»
الكرة السعودية
2026-10-02 00:07:44
9 صنعوا تفوق «الأخضر» على «العنابي»
الصورة .. قصة
2026-10-01 00:28:19
استعدادات لياقية
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-10-02 00:27:18
الهلال يعلن عودة سالم إلى «الجماعية»
الكرة السعودية
2026-10-01 00:05:04
يوردانيسكو تحت مجهر أندية «روشن»
الكرة السعودية
2026-09-30 22:37:48
الهلال.. سالم يعود تدريجيا وواتكينز يتعافى
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-10-02 00:27:18
الهلال يعلن عودة سالم إلى «الجماعية»
الكرة السعودية
2026-09-30 15:50:25
الاتحاد.. الجليدان جاهز.. وفيسينج يترقب مصير كادش و إلينيخينا
الكرة السعودية
2026-09-28 00:27:20
3 أعوام.. الاتحاد يجهز عرض الغامدي
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2026-10-02 00:38:24
عودة أيمن
الكرة السعودية
2026-09-29 20:47:13
النصر يترقب عودة الناصر.. وغريب وكومان جاهزان
الكرة السعودية
2026-09-29 20:02:22
5 تعديلات عراقية.. وحيدر يستمر بديلا
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-09-28 00:26:32
تدخلات وصلاحيات غائبة تنهي مهمة هوساوي
الكرة السعودية
2026-09-27 20:37:00
بعد 24 يوما.. هوساوي يستقيل من الأهلي
ويكي الرياضية
2026-09-19 19:25:02
توج مع ترينكاو.. من هو سانتوس الذي هزم الأهلي؟
Previous
Next
×
رياضات أخرى
2026-10-01 18:14:19
آل الشيخ يعلن طرح تذاكر بطولة «Six Kings Slam»
منوعات
2026-09-28 19:32:26
موسم الرياض.. آل الشيخ يكشف الفيديو الترويجي
رياضات أخرى
2026-09-17 17:57:58
آل الشيخ يعلن استضافة مهرجان الإثنوسبورت في موسم الرياض
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2026-10-02 16:00:50
أخضر الإلكترونية يتقلد البرونز
ESports
2026-09-30 18:31:30
«الإلكترونية» تواجه الشمشون في نصف النهائي الآسياد
ESports
2026-09-29 16:15:04
دوري الملوك.. «Rising Peaks» يحقق أول انتصار
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث