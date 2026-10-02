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لوكلير يتصدر

2026.10.02 | 03:12 pm
تصدَّر شارل لوكلير، سائق فريق فيراري، الجمعة، حصة التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة البحرين الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، التي تحتضنها حلبة سيبانج الماليزية بدلًا من البحرين (وكالات) لوكلير يتصدر

لوكلير يتصدر

لوكلير يتصدر

لوكلير يتصدر