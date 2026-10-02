ذهبية ثانية

زاد عمر ندا، لاعب فريق السعودية للجوجيتسو، الجمعة، رصيد بلاده الذهبي في دورة الألعاب الآسيوية «آسياد ناجويا 2026»، بعدما خطف الميدالية الذهبية لمنافسات وزن -94 كجم (المركز الإعلامي ـ فريق السعودية)