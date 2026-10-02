أبها.. بوريتش يكتفي بالمناورة

قرر الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، الاكتفاء بمناورة فنية يجريها، الإثنين، على ملعب النادي، بعد تجريبية ضمك، الخميس، خلال فترة توقف منافسات دوري روشن السعودي، وفق ما ذكرته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

ومنح المدرب الكرواتي لاعبيه إجازة لمدة يومين، عقب نهاية مواجهة ضمك، التي حسمها فريقه لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على أن يعودوا إلى التدريبات، الأحد المقبل، على ملعب النادي.

ويستعد أبها لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي بمواجهة الفيصلي، الأحد 11 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الثامنة، في ظل مواصلة لاعبه الفرنسي لورينتز روزييه فترة العلاج الطبيعي حاليًا في فرنسا.

ويحتل أبها المركز الـ18 في سلم ترتيب الدوري برصيد نقطتين، بعد نهاية الجولة السابعة.