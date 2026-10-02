السيتي يستأنف ضد قرار إدانته بانتهاك القواعد

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الجمعة، استئنافه على قرار لجنة مستقلة مكلفة من الدوري الإنجليزي الممتاز، خلُص إلى إدانة النادي بارتكاب مخالفات مالية خطيرة بين 2009 و2018، في قضية أحدثت جدلًا واسعًا عالميًا.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «النادي بريء من الاتهامات التي وجهها إليه الدوري الإنجليزي، وهناك مجموعة كاملة من الأدلة الدامغة التي تدعم موقفه في هذه القضية، موضحًا أن الاستئناف قُدّم مساء الخميس».

ويواجه مانشستر سيتي مساءلة قانونية تتعلق بانتهاكه القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، فيما أكد الاتحاد المحلي على أن القضية لها تداعيات على نزاهة اللعبة.

وأعلنت رابطة الدوري الثلاثاء الماضي، أن لجنة مستقلة وجدت النادي مذنبًا بأكثر من 100 تهمة.

ولا تزال العقوبة المحتملة غير واضحة، لكن السيتي، متصدر أغنى دوري محلي في العالم حاليًا، قد يواجه حسمًا كبيرًا من النقاط أو غرامة، أو حتى الطرد من دوري الأضواء.

وكسر الاتحاد المحلي للعبة صمته بشأن القضية، الجمعة، قائلًا: «قرار اللجنة له تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة، ندرس بعناية القرار وتداعياته وسنتخذ الإجراءات المناسبة حيثما تقتضي الحاجة، نظرًا إلى أن الإجراءات بين الدوري الإنجليزي الممتاز ونادي مانشستر سيتي لكرة القدم لا تزال مستمرة، لا نعتزم الإدلاء بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة، لكننا سنواصل متابعة التطورات عن كثب».

وخلصت اللجنة المستقلة إلى أن السيتي أبرم صفقات «صورية» لتضخيم إيراداته بشكل مصطنع وخفض تكاليفه بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني «1,2 مليار دولار» بين 2009 و2018، وهي فترة أحرز خلالها ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وبطولات أخرى.

ووجدت اللجنة أن النادي أخفى الوضع الحقيقي لوضعه المالي، مضيفة: «انتهك بشكل كبير حدود الإنفاق الخاصة بكل من الدوري والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».