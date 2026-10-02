الاتحاد للطيران تدرس مقاضاة «البريميرليج»

استعانت شركة «الاتحاد للطيران» الإماراتية، أحد رعاة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بخدمات شركة «كوين إيمانويل» الأمريكية للمحاماة، لدراسة اتخاذ إجراء قضائي ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا لصحيفة «ذا لوير» البريطانية، الجمعة.

وتأتي الخطوة عقب صدور نتائج اللجنة المستقلة في قضية مانشستر سيتي المتعلقة بالمخالفات المالية، وما أعقبها من تداعيات ترى شركة الطيران الإماراتية أنها ألحقت ضررًا بسمعتها، على الرغم من عدم ذكر اسمها في النسخة المنقحة المنشورة من النتائج.

وأصدرت «الاتحاد للطيران»، الخميس، بيانًا رسميًا رفضت خلاله بشكل قاطع أي استنتاج يربطها بترتيبات تجارية غير لائقة في القضية.

وقالت في بيانها: «ترفض الاتحاد بشكل قاطع أي نتيجة أو استنتاج أو تأثير يشير إلى أن شركة الطيران قد شاركت في ترتيبات تجارية غير لائقة».

وأضافت: «لقد أدى التواصل العام للدوري الإنجليزي الممتاز بنتائج اللجنة، بعد فترة من التسريبات والإبلاغ الانتقائي، إلى زيادة الآثار الضارة على الاتحاد للطيران، على الرغم من عدم تسمية شركة الطيران في النتائج المنشورة المنقحة».

وتدخل «كوين إيمانويل» مجال كرة القدم للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة، بعد استعانة الأمريكي جاريد كوشنر، رجل الأعمال وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بخدماتها في إجراءات قضائية مرتبطة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على خلفية بيع الاتحاد الدولي لكرة القدم حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم.