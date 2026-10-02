آسياد 2026.. الخليجيون يواصلون حصد الميداليات والبحرين تتصدر العرب

رفع الخليجيون غلتهم من الميداليات في «آسياد 2026»، بعد فوز البحريني شامل شاريبوف، ببرونزية المصارعة الحرة لوزن تحت 125 كجم، عندما تغلب على المنغولي باتبايار 9ـ0، كما ضمنت قطر الميدالية الفضية في البادل للرجال، بتأهلها للنهائي بعد التغلب على إيران.

وواصلت البحرين انطلاقتها القوية في صدارة الدول العربية من ناحية الميداليات، رافعة رصيدها إلى 22 ميدالية منوعة.

وعبَرت قطر إلى المشهد الختامي لمنافسات البادل بعد إطاحة الشقيقين مشاري وراشد نواف، بالإيرانيين هامي جولستان، وآريا روجاني بمجموعتين 6ـ4 و6ـ2.

وقال راشد عقب الانتصار: «المباراة كانت صعبة، شعرنا بضغط قبلها لأننا أردنا أن نهدي الميدالية لقطر، نأمل أن نحصل على الذهب أمام ماليزيا، السبت، كنت متوترًا، ووضعت الضغط على نفسي قبل البطولة، أثق بأخي مشاري أن نلعب مباراة قوية».

ويضرب «العنابي» موعدًا مع الماليزيين كريستيان شين و يونس إيدان.

وأحرزت الإمارات ميداليتين ذهبيتين، في منافسات الجوجيتسو، بعدما فاز مهدي العولقي في وزن تحت 77 كجم، ومواطنته أسماء الحوسني في وزن تحت 52 كجم.

وفاز العولقي بوزن أقل من 77 كجم، في نهائي عربي على الأردني محمود جبر، الذي اكتفى بالميدالية الفضية.

ونالت أسماء المعدن الأصفر بعد تغلبها على الكورية الجنوبية إيم إيونجو.

وسبق لأسماء أن توّجت بذهبية المنافسات ذاتها في نسخة هانجتشو 2022.