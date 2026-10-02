رالي سردينيا.. إيفانز يتخلف عن منافسيه

تخلف إلفين إيفانز، متصدر ترتيب بطولة العالم للراليات عن منافسيه، لكنه حافظ على مساره ​نحو اللقب بعد المراحل الأولى في اليوم الأول الكامل من الجولة الإيطالية الحاسمة في سردينيا، الجمعة.

وفاز أدريان فورمو وتييري نوفيل سائقا هيونداي، بالمرحلتين الثانية والثالثة على التوالي، واحتلا المركزين الأول والثاني عند استراحة الظهيرة، بينما جاء أوليفر سولبرج ‌سائق تويوتا، وأحد ‌أبرز المتنافسين على اللقب، ​في ‌المركز ⁠الثالث.

وجاء سامي ​باجاري ⁠سائق تويوتا في المركز الرابع، بينما احتل زميله المخضرم إيفانز، الذي عانى من صعوبات كونه أول المنطلقين على الطرق الحصوية الوعرة، المركز السادس.

وهناك 35 نقطة ‌متاحة للفوز بها ‌في هذا السباق، وهو الجولة الأخيرة ​من البطولة بعد ‌إلغاء جولة السعودية، ويتقدم الويلزي إيفانز بفارق ‌17 نقطة على الفنلندي باجاري و21 نقطة على السويدي سولبرج.

وسيتوج بطل جديد للبطولة أيًا كان الفائز من بين المتنافسين الثلاثة على اللقب.

وفاز سولبرج بالمرحلة ‌الافتتاحية، الخميس، وكان الأسرع أيضًا في المرحلة الرابعة الجمعة، متقدمًا ⁠بفارق ⁠0.8 ثانية على حامل اللقب سيباستيان أوجيه سائق تويوتا، والذي خرج من المنافسة على اللقب، لكنه يحتل المركز الخامس في سردينيا.

وبحسب الوضع الحالي، سيكون إيفانز البطل، بعد أن جاء في المركز الثاني خمس مرات في المواسم الستة الماضية، ولكن هناك الكثير من العقبات التي تنتظره قبل نهاية الرالي، الأحد.

ويشهد، الجمعة، تكرار نفس المسار ​المكون من ثلاث ​مراحل بعد فترة الاستراحة، بالإضافة إلى ست مراحل، السبت، وأربع مراحل، الأحد.