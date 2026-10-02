السكتيوي: أعرف الإماراتيين وما وصلوا إليه ليس صدفة

أكد المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العماني الأول لكرة القدم، عزم لاعبيه على تجاوز الإمارات، وحجز بطاقة العبور إلى نهائي كأس الخليج «خليجي 27»، مشيرًا إلى أن «الأحمر» يتطور مع تقدمه في منافسات البطولة.

ويلتقي المنتخب العماني نظيره الإماراتي، السبت، في الدور نصف النهائي، بحثًا عن بلوغ المباراة النهائية.

وقال السكتيوي خلال المؤتمر الصحافي، الجمعة: «تحضيراتنا تسير كالعادة في أجواء صحية، يسودها الكثير من التركيز والمسؤولية والرغبة، مع الاهتمام بالجانبين البدني والذهني، وأمامنا اليوم الحصة التدريبية الأخيرة، ونأمل أن نتمكن من تحقيق الفوز غدًا وبلوغ النهائي».

وأضاف: «الجميع كان يتوقع خروج عُمان، ومن خلال خبرتي مدربًا أقول إنه لا مستحيل في كرة القدم، فهي تعطينا دروسًا كل يوم. أنا أتحمل الانتقادات، وأطالب بعدم توجيهها إلى اللاعبين، ففي الصعوبات تظهر القوة، ولدينا العديد من العناصر الشابة التي تحتاج إلى الصبر والدعم، وسيكون لها مستقبل مع المنتخب العماني».

وشدد المدرب المغربي على احترامه للمنتخب الإماراتي، موضحًا: «نحترم جميع الخصوم ولا نقلل من أحد، لكن الـ90 دقيقة هي التي تحكم بين المنتخبات. عُمان تستفيد من هذه البطولة وتظهر بصورة أكبر على الرغم من الصعوبات، وأقولها: المنتخب العماني يكبر في هذه البطولة».

وعن مواجهة الإمارات، قال: «سبق أن واجهت المنتخب الإماراتي في كأس العرب، وأعرف الدوري الإماراتي جيدًا، لكن المنتخب الحالي مختلف عن السابق، وشهد تغييرات كبيرة حتى على مستوى الجهاز الفني، كما استفاد من عملية التدوير في المباراة الماضية من أجل تجهيز اللاعبين لنصف النهائي».

وتابع: «المنتخب الإماراتي معروف خليجيًا وآسيويًا، وما وصل إليه لم يأتِ بالصدفة، بل نتيجة تخطيط استمر أعوامًا لبناء منتخب للمستقبل. وصل الفريق إلى مرحلة من النضج، وأصبح متماسكًا ويملك لاعبين قادرين على إدارة المباريات، لكن كرة القدم تُلعب اليوم وغدًا، وليس بما حدث في الماضي، والجميع يريد استغلال فرصة نصف النهائي».

وأكد السكتيوي أهمية الجانب المعنوي قبل المواجهة، قائلًا: «في مثل هذه المنافسات نرحب بكل ما يضيف إلى التحفيز. اللاعبون يملكون الرغبة في الدفاع عن راية الوطن، ويدخلون الملعب وقلوبهم وعقولهم مع الشعب العماني من أجل إسعاده».

وعن المنتخب العراقي الذي خرج من دائرة المنافسة بعد إجراء قرعة رجحت الكفة العمانية في التأهل إلى نصف النهائي، قال السكتيوي: «نحيي الشعب العراقي الجميل والراقي، وكرة القدم تجمع الشعوب ولا تفرق بينها».

واختتم: «عازمون كل العزم على تقديم مباراة مميزة وحسم التأهل إلى النهائي».

من جانبه، أوضح حسين الشحري، لاعب المنتخب العماني، أن استعدادات فريقه تسير بصورة مميزة، وقال: «تحضيراتنا مميزة قبل نصف النهائي، وبإذن الله نقدم مباراة قوية أمام الإمارات ونحسم التأهل إلى النهائي».

وأضاف: «كما ذكر المدرب، المباراة ستكون 11 لاعبًا أمام 11، وبإذن الله نتوفق ونحقق الفوز».