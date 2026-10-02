الرابطة تلتقي بأندية «روشن» في نهائي «خليجي 27»

تعقد الجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، اجتماعها العادي، الثلاثاء المقبل، في محافظة جدة، برئاسة عبد العزيز العفالق، وحضور ممثلي أندية دوري روشن السعودي، وفق ما كشفه لـ«الرياضية» مصدر رسمي.



وبحسب النظام الأساسي للرابطة، يتضمن جدول الأعمال الإلزامي للاجتماع العادي خطاب رئيس مجلس الإدارة، وتعيين المراقبين المستقلين، والمصادقة على محضر الاجتماع السابق، إلى جانب استعراض تقرير نشاط الرابطة منذ الاجتماع العادي السابق.

كما تتضمن البنود النظامية عرض بيان الميزانية بعد مراجعته وتدقيقه وبيان الربح والخسارة، والمصادقة على التقرير المالي واعتماد الميزانية السنوية، إضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الرابطة، والتي يتم تقديمها قبل 15 يومًا من موعد الجمعية.

ويتيح النظام إدراج التصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي أو اللائحة الانتخابية في حال وجودها، إلى جانب تعيين المدقق المالي المستقل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

ويعود آخر اجتماع للجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى 29 سبتمبر 2024.