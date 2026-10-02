تنس الآسياد.. وانج تتوج بذهبية فردي السيدات

تُوّجت الصينية وانج شيو، لاعبة التنس، الجمعة، بلقب فردي السيدات في كرة المضرب، ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026، المنظمة في اليابان، بعد يوم من إطاحتها بأليكس إيالا، المصنفة الأولى، وذلك بعد تغلبها على مواطنتها تشانج شواي 6ـ2 و6ـ1، لتضمن أيضًا بطاقة التأهل إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وقالت وانج بعد المباراة: «تشانج شخص أكن له احترامًا كبيرًا، وكل ما مرت به يشكل أيضًا مصدر تشجيع لي، لكن في الملعب، أكبر تعبير عن الاحترام يمكنني أن أظهره لها، هو أن أقدم أفضل ما لدي في مواجهتها».

ولم تجد وانج، صاحبة الـ25 عامًا، صعوبة في تخطي مواطنتها في 66 دقيقة، في مركز هيجاشياما بارك لكرة المضرب في ناجويا.

وسبق لتشانج صاحبة الـ37 عامًا، أن تُوّجت بالميدالية الذهبية للفرق في كرة المضرب خلال دورة جوانغجو 2010، حين كانت وانج في التاسعة من عمرها فقط.

وتندرج كرة المضرب ضمن سبع رياضات في الألعاب يحصل الفائزون فيها على بطاقة تأهل إلى الألعاب الأولمبية.

ولدى الرجال، يلتقي كولمان وونج، لاعب هونج كونج، المصنف 100 عالميًا، في النهائي، السبت، الصيني وو ييبينج المصنف 111.