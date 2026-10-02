عشيش يخطف الفضية.. والشرباتي والداود يرفعان رصيد الأردن

أحرز الأردني زياد عشيش، الميدالية الفضية لمسابقة الملاكمة، المنظمة ضمن دورة الألعاب الآسيوية «آسياد ناجويا 2026» في اليابان، بعد خسارته الجمعة، أمام الكازاخستاني توريخان سابيرخان بنتيجة 0ـ5 في وزن 70 كجم.

وقال عشيش بعد النزال: «كانت مباراة قوية، وبصراحة، أنا لم أعترض يومًا على خسارة، ولكن كان الانحياز واضحًا من الحكام لصالح اللاعب الكازاخستاني، الحكم كان ينبهني كثيرًا وأعطاني إنذارين، هذه أول مرة في حياتي أحصل على إنذارين خلال مباراة».

وتابع عشيش، الذي شارك في ألعاب هانغجو، كما مثّل بلاده في دورتين أولمبيتين، من بينها الأخيرة في باريس 2024: «أعرف أنه إنجاز كبير التتويج بالفضية ولست حزينًا، أنا طموح ودائمًا أتطلع للأفضل».

وباركت رنا السعيد، الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية لصاحب الفضية، قائلة: «نبارك لزياد وحسين حصولهما على ميداليات في الملاكمة، نحن راضون على النتائج، ما قدمه زياد رفع فيه رأسنا والأردن، كافة اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، ونتمنى أن نحقق نتائج أفضل في الدورات المقبلة».

وكان زياد شقيق حسين عشيش، الذي فاز ببرونزية وزن 80 كجم الثلاثاء الماضي، قد وصل إلى المباراة النهائية بعد تخطيه الياباني سيوون أوكازاوا 3ـ0 في نصف النهائي.

واستهل عشيش مشواره في الدورة بالفوز على الفلسطيني محمد عيسى خلال دور الـ16، قبل فوزه في ربع النهائي على الطاجيكي سعيدوف شمشير.

وفي التايكوندو، عزّز صالح الشرباتي، وجعفر الداود رصيد ميداليات الأردن في آسياد 2026، بحصدهما برونزيتين في المنافسات بوزن 80 و58 كجم تواليًا.

وبعدما تجاوز الشرباتي، الطاجيكي أصلانبيك فازيلوف 2ـ0 في دور الـ16، ثم أقصى الياباني تاكاتو كاتو 2ـ0 في ربع النهائي، خسر أمام الأوزبكي جاسوربيك جايسونوف 2ـ0.

وخسر الداود البالغ 19 عامًا، أمام الفلبيني براين كورت باربوسا 0ـ2، بعدما تأهل إلى نصف النهائي عقب تجاوزه الفيتنامي ترونج نجوين 2ـ1 في ربع النهائي والقرغيزي أليشر أسيمبيك بالنتيجة عينها في دور الـ16.

وتُعد التايكوندو الرياضة الأكثر تحقيقًا للميداليات للأردن في تاريخ مشاركاته بدورات الألعاب الآسيوية، بعدما حصد لاعبوها ولاعباتها 27 ميدالية قبل منافسات الجمعة، بواقع 3 ذهبيات و13 فضية و11 برونزية، أضيف إليها برونزيتين جديدتين لتصبح 13.