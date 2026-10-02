مزاد ساجر ينطلق بمليوني ريال

انطلقت فعاليات مزاد ساجر للإبل في محافظة ساجر التابعة لمنطقة الرياض، الخميس، وسط مشاركة واسعة من ملاك الإبل والمستثمرين، على أن تستمر منافساته 13 يومًا.

وكشف فيصل السبيق، الرئيس التنفيذي للمزاد، لـ«الرياضية»، عن تسجيل صفقة بلغت قيمتها مليوني ريال خلال اليوم الأول، وهي الأعلى لبيع فردية منذ انطلاق المزاد.

وأوضح السبيق أن المزاد استقبل في يومه الافتتاحي أكثر من 10 آلاف مطية، فيما جرى تجهيز 650 شبكًا لاستيعاب المشاركين وملاك الإبل القادمين من مختلف المناطق.

ويشهد المزاد حضور عدد من كبار المستثمرين والمهتمين بقطاع الإبل من السعودية ودول الخليج، في وقت تتواصل فيه عمليات البيع والشراء على مدى أيامه الـ13.