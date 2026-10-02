الاتحاد البرتغالي يتحرك من أجل رونالدو

يسعى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إلى إصلاح العلاقة مع كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب وفريق النصر السعودي، وإعادته مجددًا إلى صفوف منتخب بلاده، عبر اجتماع مجدول الأسبوع المقبل، وفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، يرغب الاتحاد البرتغالي في حضور جميع الأطراف المعنية خلال الاجتماع، بهدف تقريب وجهات النظر وإنهاء الخلاف القائم، وتهيئة الظروف لعودة رونالدو إلى المنتخب.

ويرى مسؤولو الاتحاد أن قائد النصر السعودي يستحق نهاية لمسيرته الدولية يسودها الاحترام والتقدير، ووداعًا يليق بمكانته وما قدمه طوال مسيرته مع المنتخب البرتغالي وكرة القدم، وفقًا للمصدر ذاته.

وكان رونالدو قد غادر معسكر منتخب بلاده، الأربعاء، متجهًا إلى مدريد عبر طائرته الخاصة، بعدما غاب عن المشاركة في المباراة الماضية وبقي حبيس دكة البدلاء.