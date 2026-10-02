معرض الصقور والصيد ينطلق وسط إقبال جماهيري

شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 إقبالًا كثيفًا من الزوار في أول أيامه، وسط حضور لافت من العائلات وعشاق الصقور والصيد والمهتمين بالفنون والتجارب المصاحبة، فيما رصد عدد من الزوار خلال جولتهم تطور الخدمات واتساع الأجنحة وتنوع التجارب والفعاليات مقارنة بالأعوام الماضية.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، الجمعة، عكست انطباعات الزوار جوانب متعددة من تجربة المعرض العام الجاري، بدءًا من التنظيم وسهولة التنقل والخدمات والمرافق، وصولًا إلى تنوع الأجنحة والمحتوى المقدم، وما يتيحه المعرض من خيارات تلائم اهتمامات وفئات عمرية مختلفة تحت شعار «وجهة للجميع».

يُذكر أن المركز الوطني للصقور ينظم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في مَلهم شمال الرياض، ويستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، مقدمًا لزواره تجارب تتجدد وتترك لديهم رغبة في العودة لاكتشاف المزيد.