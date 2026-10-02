انطلاقة البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية

انطلقت في الرياض، العاصمة السعودية، فعاليات البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة، في نسختها الـ 15، وتتنافس 276 رأسًا على ألقاب البطولات التي ابتدأت بفئات المواليد، وصغار السن.

وتُعد البطولة الوطنية إحدى أبرز بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة في أجندة البطولات السعودية، حيث تجمع نخبة من الملاك والمربيين والمهتمين بالخيل العربية في منافسة تعكس جمال وأصالة السلالات العربية، وتسهم في دعم الإنتاج الوطني وتعزيز مكانة السعودية في هذا القطاع.

وتوافد المشاركون والحضور من المهتمين مع بداية أشواط البطولة، وسط أجواء تنافسية عالية المستوى، تحت إشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، وبتوفير كافة احتياجات الحضور بجانب الفعاليات المصاحبة.

وتُوّج الفائزون بالمراكز الأولى من كُل فئة، وتسليمهم الجوائز المالية المخصص لهم، المُقدرة بـ700 ألف ريال.

وفي منافسات مهرات أعمار عام «أ» حصلت على المركز الأول المهرة «العوجاء أجمل»، لمربط أجمل، والمركز الثاني للمهرة «دي ايه شيحة» لعزام القاسم، أما المركز الثالث فكان من نصيب المهرة «فلوة القمرا».

وجاءت المهرة «كي اتش ريشة» لمربط الخوالد للخيل العربية في المركز الأول في منافسات مهرات أعمار عام «ب»، وذهب المركز الثاني للمهرة «جوهرة صحاري» لمربط الصحاري، أما المركز الثالث فكان من نصيب المهرة العالمية «القمرا» لشركة القمرا للخيل العربية الأصيلة.

وفي منافسات أمهار أعمار عام «أ» حصد المركز الأول المهر «ام تي سراب»، لمؤسسة ام تي ارابيانز ال ال سي، والمركز الثاني للمهر «هياب أجمل» لمربط أجمل أما المركز الثالث فكان من نصيب المهر «يو دي حسام» لمربط يو دي.

تُوّج المهر «بيرق قيصر العرب» لمربط قيصر العرب، بالمركز الأول في منافسات أمهار أعمار عام «ب»، وجاء في المركز الثاني المهر «شنار غرناطة»، لمبارك الهاجري، أما المركز الثالث فكان من نصيب المهر «أي دي نايف» لمربط عدنان.

وحصدت المركز الأول المهرة «سلمى السيد» لمربط السيد للخيل العربية الأصيلة، في مهرات أعمار عامين «أ»، والمركز الثاني للمهرة «سلوة الشقب» أما المركز الثالث فكان من نصيب المهرة «بسمة النوف» لمربط النوف للخيل العربية الأصيلة.

وحصلت على المركز الأول المهرة «شامة عراب الصحراء» لسعد بوبشيت، في مهرات أعمار عامين «ب»، والمركز الثاني للمهرة «جزلة أجمل» لمربط أجمل، أما المركز الثالث فكان من نصيب المهرة «سمية عذبة» لمربط عذبة.

وخطفت المركز الأول المهرة «إكرام الباهية»، لخالد الشيباني، في مهرات أعمار عامين «ج»، والمركز الثاني للمهرة «تيماء كيو ام» لمربط كيو ام للخيل العربية الأصيلة، أما المركز الثالث فكان من نصيب المهرة «اس كي جواهر» لإسطبلات السكب.

ونالت المركز الأول المهرة «انتوتينا سي ام اي» لمربط الصحراء، في مهرات أعمار ثلاثة أعوام «أ»، والمركز الثاني للمهرة «سمو الباخت» لمربط العريب، أما المركز الثالث فكان من نصيب المهرة «لطيفة العامرية» لمربط العامرية للخيل العربية الأصيلة.

وحاز تعلى المركز الأول المهرة «ميرال الباشا» لمربط السيد، مهرات أعمار ثلاثة أعوام «ب»، والمركز الثاني للمهرة «مسك بن ج» لمربط الرمز، أما المركز الثالث فكان من نصيب المهرة «دانة أجمل» لريان العسيلان.