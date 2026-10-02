كولكاتا تستقبل البرازيليين

تلقى منتخب البرازيل الأول لكرة القدم استقبالًا حافلًا من الجماهير في كولكاتا، قبل المباراة التجريبية أمام الهند، السبت، ويرغب المدرب كارلو ​أنشيلوتي في إمتاع الجماهير وتقديم أداء يتناسب مع هذه الاحتفالية.

وتتمتع البرازيل ومنافستها الأرجنتين بقاعدة جماهيرية كبيرة ومخلصة في المدينة الواقعة في شرق الهند والمولعة باللعبة، إذ يعود شغف وحب المشجعين لكرة القدم في أمريكا الجنوبية إلى عقود مضت.

وتزينت أحياء بأكملها بألوان البرازيل والأرجنتين خلال كأس العالم، وامتلأ ملعب سولت ليك بأكثر من 60 ألف مشجع عندما لعبت الأرجنتين ‌مباراة تجريبية في كولكاتا عام 2011، ​وشاركت ‌البرازيل ⁠في كأس العالم ​تحت ⁠17 عامًا هناك بعد ستة أعوام.

وقال أنشيلوتي للصحافيين، الجمعة، بعد يوم واحد من استقبال حشود من المشجعين للفريق في المطار: «نعلم مدى حب هذه المنطقة لمنتخب البرازيل. ونحن سعداء بوجودنا هنا لمواجهة الهند، كل هذه المباريات تمثل تحضيرًا جيدًا وفرصة جيدة لإظهار ما نستطيع فعله». وتابع: «أود أن يستمتع اللاعبون، وأن ⁠يلعبوا باستمتاع في كل مباراة. نريد أن نلعب ‌دائمًا باستمتاع».

وتحتل الهند المركز 138 في التصنيف ​العالمي، وهي أقل منافس تصنيفًا تواجهه ‌البرازيل، الفائزة بكأس العالم خمس مرات، منذ عام 1998، ‌عندما لعبت أمام أندورا التي كانت تحتل المركز 185.

ويمضي منتخب البرازيل، الذي تعادل 1ـ1 وفاز 4ـ2 في المباراتين التجريبيتين اللتين خاضهما أمام أستراليا، بخطوات ثابتة لبناء جيل جديد من اللاعبين بهدف إعادة كأس العالم إلى البلاد للمرة الأولى منذ عام 2002.